دبئی رئیل اسٹیٹ مارکیٹ کی پہلی ششماہی میں 4,049 نئی سرگرمیاں، سرمایہ کاری کا مرکز مزید مستحکم

دبئی، 10 اگست، 2025 (وام)--دبئی کی رئیل اسٹیٹ مارکیٹ نے سال 2025 کی پہلی ششماہی میں 4,049 نئی سرگرمیوں کا اندراج کیا ہے، جو اسے خطے کے نمایاں سرمایہ کاری مراکز میں سے ایک کے طور پر مزید مستحکم کر رہا ہے۔
یہ ترقی جدید ریگولیٹری فریم ورک کے نتیجے میں ممکن ہوئی، خاص طور پر دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ کے "تراخصی سسٹم" کی بدولت، جو رئیل اسٹیٹ سرگرمیوں کے لیے لازمی رجسٹریشن پلیٹ فارم ہے۔
اعداد و شمار کے مطابق، سب سے زیادہ رجسٹر ہونے والی سرگرمیاں پراپرٹی سیلز کے لیے رئیل اسٹیٹ بروکریج خدمات تھیں، جن کی تعداد 2,301 رہی، اس کے بعد لیزنگ بروکریج خدمات کا نمبر آیا، جن کی تعداد 1,279 تھی۔
یہ اعداد و شمار دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے عملی اور آسان طریقہ کار اپنانے اور لچکدار سرمایہ کاری ماحول قائم کرنے کے عزم کو ظاہر کرتے ہیں، جو دبئی رئیل اسٹیٹ اسٹریٹجی 2033 کے مقاصد کے عین مطابق ہے۔