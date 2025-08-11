یو اے ای جیو جِٹسو ٹیم کی شاندار کارکردگی، ورلڈ گیمز میں ایک سونا اور دو چاندی کے تمغے

چینگدو، چین، 11 اگست 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی جیو جِٹسو قومی ٹیم نے ورلڈ گیمز چینگدو 2025 کے دوسرے روز کے مقابلوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تین تمغے اپنے نام کر لیے۔ سعید الکبیسی نے 85 کلوگرام سے کم وزن کے مقابلے میں پرتگال، جنوبی کوریا اور سعودی عرب کے حریفوں کو شکست دے کر سونے کا تمغہ جیتا۔ مہدی الاولقی نے 77 کلوگرام سے کم وزن میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا، جبکہ محمد السویدی نے 69 کلوگرام سے کم وزن میں چاندی جیتی۔
ورلڈ گیمز کا یہ 12واں ایڈیشن، جو 7 سے 17 اگست 2025 تک چینی شہر چینگدو میں جاری ہے، ان کھیلوں کا عالمی شوکیس سمجھا جاتا ہے جو ابھی تک اولمپک مقابلوں میں شامل نہیں۔ اس میں 118 ممالک کے تقریباً 5 ہزار کھلاڑی 34 کھیلوں میں حصہ لے رہے ہیں۔
متحدہ عرب امارات جیو جِٹسو فیڈریشن کے نائب چیئرمین محمد سالم الظاہری نے کہا کہ یو اے ای میں جیو جِٹسو نے ہر سطح پر اپنی کامیابی ثابت کی ہے اور آج کا نتیجہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے کھلاڑی دنیا کے بہترین حریفوں کے خلاف بھی نمایاں کارکردگی دکھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس کامیابی کو فیڈریشن کی مسلسل کاوشوں اور کھلاڑیوں کی اعلیٰ سطح پر تیاری کا نتیجہ قرار دیا۔
سونے کا تمغہ جیتنے والے سعید الکبیسی نے کہا کہ انہیں ابتدا سے ہی گولڈ جیتنے کا یقین تھا کیونکہ یہ گزشتہ چند ماہ کی سخت محنت اور تربیت کا فطری نتیجہ ہے۔ مہدی الاولقی نے کہا کہ اگرچہ فائنل مشکل تھا، لیکن انہوں نے آخری لمحے تک مقابلہ جاری رکھا اور چاندی جیت کر بھی مطمئن ہیں۔
کل منگل کو اماراتی کھلاڑی اوپن ویٹ ڈویژن میں حصہ لیں گے، جن میں مردوں کے مقابلوں میں مہدی الاولقی، سعید الکبیسی اور محمد السویدی، جبکہ خواتین کے مقابلوں میں اسما الحسنی، شمسا العامری اور شمع الکلبانی شامل ہیں۔