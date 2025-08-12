متحدہ عرب امارات اور فن لینڈ کا موسمیاتی تحقیق میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ

ابوظہبی، 12 اگست 2025 (وام)--قومی مرکز برائے موسمیات (NCM) کے ڈائریکٹر جنرل اور عالمی موسمیاتی تنظیم (WMO) کے صدر ڈاکٹر عبداللہ المندوس اور فن لینڈ کے موسمیاتی انسٹی ٹیوٹ (FMI) کے ڈائریکٹر جنرل پروفیسر پیٹیری ٹالاس نے موسمیاتی اور قطبی تحقیق میں تعاون کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ایک مفاہمتی یادداشت (ایم او یو) پر دستخط کیے ہیں۔
اس اہم معاہدے پر دستخط این سی ایم کے ایک وفد کے ہیلسنکی کے سرکاری دورے کے دوران ہوئے، جو دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تعاون کو بڑھانے کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔ اس سے موسمیات، قطبی تحقیق اور مشترکہ سائنسی منصوبوں کو فروغ ملے گا۔
اس معاہدے کا بنیادی مقصد دونوں ممالک کے اداروں کے درمیان سائنسی اور عملی موسمیاتی اقدامات میں تعاون کو مضبوط کرنا ہے، جس میں پولر ریسرچ پر خاص توجہ دی جائے گی۔ یہ شعبہ متحدہ عرب امارات کی سائنسی ترجیحات میں شامل ہے۔ یہ معاہدہ اماراتی پولر پروگرام کے تحت آرکٹک اور انٹارکٹیکا میں اماراتی تحقیقی لیبز کے قیام کے منصوبے سے بھی ہم آہنگ ہے۔
اس موقع پر ڈاکٹر عبداللہ المندوس نے کہا، "فن لینڈ کے موسمیاتی انسٹی ٹیوٹ کے ساتھ یہ معاہدہ موسمیات اور قطبی علوم میں متحدہ عرب امارات کی تحقیقی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے۔" انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ یہ تعاون ماحولیاتی تبدیلیوں کو سمجھنے اور عالمی ماحولیاتی چیلنجز کے لیے نئے حل تلاش کرنے میں مدد دے گا۔
پروفیسر پیٹیری ٹالاس نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہاکہ، "ہمیں متحدہ عرب امارات کے ساتھ اپنی شراکت داری پر فخر ہے۔ یہ معاہدہ ماہرین کے تبادلے اور مشترکہ تحقیقی منصوبوں کے لیے ایک عملی فریم ورک فراہم کرے گا، جس سے عالمی سطح پر موسم کی پیش گوئی کرنے کی صلاحیتوں میں بہتری آئے گی۔"