ابوظہبی میں نوجوانوں کے عالمی دن کی مناسبت سے پہلی وفاقی یوتھ اسپیس کا افتتاح

ابوظہبی، 12 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے وزیرِ مملکت برائے امورِ نوجوانان، ڈاکٹر سلطان سیف النیادی نے وزارتِ داخلہ کے صدر دفتر میں بین الاقوامی یومِ نوجوانان کی تقریبات میں شرکت کی اور وفاقی سطح پر پہلے نوجوانان کے مخصوص مرکز (یوتھ اسپیس) کا باضابطہ افتتاح کیا۔
تقریب میں وزارتِ داخلہ کے اعلیٰ افسران، پولیس کے سینیئر رہنما، اور مختلف نوجوانوں کی نمائندہ تنظیموں کے اراکین نے شرکت کی۔ افتتاحی خطاب میں اماراتی قیادت کی نوجوانوں کو بااختیار بنانے سے متعلق پالیسیوں پر روشنی ڈالی گئی، جبکہ وزارتِ داخلہ کی جانب سے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں ادا کیے جانے والے کردار کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ یہ تمام اقدامات نائب وزیراعظم اور وزیر داخلہ، عزت مآب لیفٹیننٹ جنرل شیخ سیف بن زاید النہیان کی ہدایات کی روشنی میں کیے جا رہے ہیں۔
تقریب کے دوران وزارتِ داخلہ کی یوتھ کونسل کی کارکردگی اور کامیابیوں پر مبنی پریزنٹیشنز پیش کی گئیں، جبکہ "نیوکلئیس آف دی فیوچر" پروگرام کے پہلے چھ ماہ کے بیچ کی گریجویشن تقریب بھی منعقد ہوئی۔ یہ پروگرام اماراتی نوجوانوں کو سیکیورٹی اور پولیس کے شعبوں میں پیشہ ورانہ تربیت فراہم کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔
اس کے علاوہ "نبرس الشباب" اقدام کے تحت پانچ نمایاں نوجوانوں کی قیادت میں چلنے والے منصوبوں کو خصوصی اعزازات سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر النیادی نے یوتھ کونسل کے مختلف موجودہ و آئندہ منصوبوں کی نمائش کا بھی مشاہدہ کیا، جن میں پولیس کالج میں جاری "ایکسپشنل لیڈر پروجیکٹ" اور "ینگ لیڈرز پروگرام" شامل تھے۔
نئے قائم کیے گئے "یوتھ اسپیس" کو وفاقی یوتھ اتھارٹی کی منظوری حاصل ہے، اور اس کا مقصد نوجوانوں کو فیصلہ سازی میں شامل کرنا، تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینا اور ورکشاپس، تقریبات اور فکری نشستوں کے لیے ایک جامع پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے۔ یہ مرکز اپنی نوعیت کا پہلا منصوبہ ہے جو کسی بھی وفاقی وزارت یا ادارے میں قائم کیا گیا ہے۔
تقریب کا اختتام وزارتِ داخلہ کی یوتھ کونسل کی جانب سے منعقدہ ایک مباحثے سے ہوا، جو بین الاقوامی یومِ نوجوانان کی مناسبت سے منعقد کیا گیا تھا۔