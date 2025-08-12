امریکہ اور روس کے وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ، صدارتی ملاقات کی تیاریوں پر تبادلہ خیال

واشنگٹن، 12 اگست، 2025 (وام)--امریکہ اور روس کے وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلیفونک رابطے کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے مابین آئندہ الاسکا میں ہونے والی سربراہی ملاقات کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔
امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق، وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاوروف سے گفتگو کے دوران صدارتی ملاقات کو کامیاب بنانے کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کی۔
اسی سلسلے میں محکمہ خارجہ کی ترجمان، ٹیمی بروس نے صحافیوں کو بتایا کہ دونوں وزرائے خارجہ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ ملاقات کے کامیاب انعقاد کے لیے اپنے تعاون کو یقینی بنائیں گے۔