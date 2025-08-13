شارجہ اور پاکستان کے درمیان تجارتی تعلقات مستحکم، دوستی پر مبنی اقتصادی شراکت میں نئی جہتوں کا اضافہ

شارجہ، 13 اگست، 2025 (وام)--شارجہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (ایس سی سی آئی) نے پاکستان اور شارجہ کے درمیان دیرینہ، پائیدار اور دوستانہ تجارتی تعلقات کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے مابین اقتصادی تعاون کی بنیاد باہمی اعتماد، قیادت کی دانشمندی اور کاروباری برادریوں کی مشترکہ کوششوں پر قائم ہے۔
یہ بات یومِ آزادی پاکستان کے موقع پر شارجہ میری ٹائم میوزیم میں منعقدہ ایک خصوصی اجلاس کے دوران کہی گئی، جو پاکستان بزنس کونسل اور شارجہ چیمبر کے اشتراک سے ترتیب دیا گیا تھا۔
اجلاس میں شارجہ چیمبر کے چیئرمین عبداللہ سلطان العويس، پاکستان کے قونصل جنرل حسین محمد، شارجہ چیمبر کے ڈائریکٹر جنرل محمد احمد امین العوضی، کمیونیکیشن و بزنس سیکٹر کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل عبدالعزیز الشامسی، بین الاقوامی تعلقات کی ڈائریکٹر ڈاکٹر فاطمہ خلیفہ المقرب، پاکستان بزنس کونسل شارجہ کے چیئرمین ڈاکٹر سید محمد طاہر اور دیگر اراکین شریک ہوئے۔
تقریب کے دوران چیئرمین شارجہ چیمبر عبداللہ سلطان العویس نے پاکستانی بزنس کمیونٹی کو یومِ آزادی کی مبارکباد دی اور کہا کہ یہ اجلاس دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک اقتصادی شراکت کو مزید فروغ دینے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ 2023-24 کے مالی سال میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان باہمی تجارت کا حجم 10.9 ارب امریکی ڈالر رہا، جو اس اقتصادی تعلق کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب یہ تجارتی تعلقات سرمایہ کاری کی اسٹریٹجک راہ پر گامزن ہو چکے ہیں، جس کا مظہر یو اے ای کی جانب سے پاکستان میں قابلِ ترجیح شعبوں—جدید توانائی، ٹیکنالوجی اور زراعت—میں 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا منصوبہ ہے۔
پاکستان بزنس کونسل شارجہ کے چیئرمین ڈاکٹر سید محمد طاہر نے شارجہ چیمبر کی جانب سے یومِ آزادی پاکستان کی مناسبت سے منعقدہ اس تقریب پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان گہرے تعلقات کا عکاس ہے۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ شارجہ پاکستانی سرمایہ کاروں کے لیے ایک مثالی مقام بن چکا ہے، جہاں ہزاروں پاکستانی کمپنیوں کی موجودگی شارجہ کی کاروباری حکمتِ عملی کی کامیابی کو ظاہر کرتی ہے۔
ڈاکٹر طاہر نے مزید بتایا کہ پاکستان بزنس کونسل، شارجہ چیمبر کے ساتھ مل کر تجارتی نمائشوں میں بھرپور شرکت کے ذریعے تعاون کے دائرہ کار کو وسعت دینے کے لیے پُرعزم ہے، جن میں خورفکان آم میلہ اور دیگر تقریبات شامل ہیں، جو پاکستانی مصنوعات کے فروغ کے ساتھ ساتھ ثقافتی اور تجارتی تعلقات کو بھی مستحکم بناتی ہیں۔