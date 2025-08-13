الاتحاد ایئرویز کی جولائی 2025 میں 20 لاکھ مسافروں کو سفر کی سہولت، 12 ماہ میں مسافروں کی مجموعی تعداد پہلی بار 2 کروڑ سے تجاوز

ابوظہبی، 13 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی قومی فضائی کمپنی الاتحاد ایئر ویز نے جولائی 2025 کے لیے اپنی مسافروں کی آمد و رفت سے متعلق تازہ اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ مسافروں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ اور نیٹ ورک میں مسلسل وسعت دیکھی گئی ہے۔
ترجمان کے مطابق، صرف جولائی میں ایئر لائن نے 20 لاکھ (2.0 ملین) مسافروں کو خدمات فراہم کیں، جو جولائی 2024 کے مقابلے میں 19 فیصد زیادہ ہیں، جب یہ تعداد 17 لاکھ (1.7 ملین) رہی تھی۔ لوڈ فیکٹر بھی 89 فیصد سے بڑھ کر 90 فیصد تک پہنچ گیا، جو مسافروں کی مضبوط طلب اور گنجائش کے مؤثر انتظام کو ظاہر کرتا ہے۔
ایئرلائن کی موجودہ آپریٹنگ فلیٹ 111 طیاروں پر مشتمل ہے، جو اب 81 مسافر مقامات پر خدمات انجام دے رہا ہے، جبکہ گزشتہ برس یہ تعداد 76 تھی۔ یہ اعداد و شمار کمپنی کی مسلسل سرمایہ کاری اور روٹ ڈویلپمنٹ کی حکمتِ عملی کو نمایاں کرتے ہیں۔
سال 2025 کے آغاز سے اب تک الاتحاد نے مجموعی طور پر 1 کروڑ 22 لاکھ (12.2 ملین) مسافروں کو سفر کی سہولت فراہم کی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 17 فیصد اضافہ ظاہر کرتا ہے۔ رواں سال کے لیے اوسط لوڈ فیکٹر 88 فیصد رہا، جو 2024 کے 86 فیصد کے مقابلے میں نمایاں بہتری ہے۔
ایئرلائن کی گزشتہ 12 ماہ کی کل مسافر تعداد 2 کروڑ 3 لاکھ (20.3 ملین) تک پہنچ گئی ہے، جو کہ اس کے تاریخ میں پہلی بار اس سنگِ میل کو عبور کرنے کا ثبوت ہے، اور اسے خطے کی تیزی سے ترقی کرتی فضائی کمپنیوں میں ممتاز مقام دلاتا ہے۔
الاتحاد ایئر ویز کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر انتونوالدو نیویس کے مطابق، جولائی کے دوران کارکردگی میں مسلسل بہتری دیکھی گئی اور مسافروں کی سال بہ سال شرح نمو 19 فیصد تک جا پہنچی۔ ان کے بقول، "ہماری 12 ماہ کی مسافر تعداد پہلی بار 20 ملین سے تجاوز کر چکی ہے، جو مسافروں کے اعتماد اور نیٹ ورک کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔"
انہوں نے مزید بتایا کہ فضائی بیڑے میں وسعت کا سلسلہ جاری ہے، جس میں 'A321LR' طیارے کی پہلی شمولیت جولائی میں عمل میں آئی۔ یہ مہینہ ریکارڈ ساز ثابت ہوا، کیونکہ پانچ نئے طیارے—جن میں دو بوئنگ 787، ایک ایئربس A350-1000، ایک A320، اور ایک 'A321LR' شامل ہیں—بیڑے کا حصہ بنے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اضافہ عالمی سطح پر استعداد بڑھانے اور ترقی کے عزم کا عکاس ہے۔