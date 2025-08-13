یو اے ای کی جانب سے آپریشن ’’برڈس آف گوڈنس‘‘ کے تحت غزہ میں 70واں فضائی امدادی مشن مکمل

غزہ، 13 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے فلسطینی عوام کی امداد کے لیے غزہ کی پٹی میں اپنے انسانی مشن کو جاری رکھتے ہوئے آج آپریشن ‘برڈس آف گوڈنس’ کے تحت اپنا 70 واں فضائی امدادی مشن کامیابی سے مکمل کیا۔ یہ مشن آپریشن ‘الفارس الشهم 3’ کا حصہ ہے، جو ہاشمی مملکت اردن کے تعاون سے اور جرمنی، اٹلی، بیلجیم اور فرانس کی شرکت کے ساتھ انجام دیا جا رہا ہے۔
اس تازہ ترین کھیپ میں اہم خوراکی اشیاء شامل تھیں، جو یو اے ای کے فلاحی اداروں کی معاونت سے تیار کی گئیں، تاکہ غزہ میں جاری انسانی بحران کے پیشِ نظر متاثرہ شہریوں کی فوری ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔
اس 70ویں مشن کی تکمیل کے ساتھ، اب تک یو اے ای کی جانب سے فضائی ذریعے سے فراہم کردہ مجموعی امداد 3,940 ٹن سے تجاوز کر گئی ہے۔ ان اشیاء میں خوراک، طبی و بنیادی ضروریات شامل ہیں، جو متحدہ عرب امارات کے فلسطینی عوام سے دیرینہ اور مسلسل تعاون کی علامت ہیں۔
یہ امدادی اقدامات بحران زدہ علاقوں میں متاثرہ افراد کی تکالیف کم کرنے کے لیے یو اے ای کے انسانی خدمت کے فلسفے اور علاقائی و بین الاقوامی سطح پر امدادی ہم آہنگی کی کوششوں کو اجاگر کرتے ہیں۔