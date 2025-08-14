غزہ کے لیے یو اے ای کا 71واں فضائی امدادی آپریشن مکمل، مجموعی امداد چار ہزار ٹن سے متجاوز

غزہ، 14 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے فلسطینی عوام کی معاونت کے لیے اپنے انسانی ہمدردی پر مبنی اقدامات جاری رکھتے ہوئے آج آپریشن ‘برڈس آف گوڈنس’ کے تحت 71واں فضائی امدادی مشن مکمل کیا۔ یہ مشن آپریشن 'الفارس الشهم 3' کا حصہ ہے، جو ہاشمی مملکتِ اردن کے تعاون اور جرمنی، اٹلی، بیلجیم اور فرانس کی شراکت سے انجام دیا گیا۔
اس امدادی پرواز میں بڑی مقدار میں ضروری غذائی سامان شامل تھا، جو متحدہ عرب امارات کے فلاحی اداروں اور تنظیموں کی معاونت سے تیار کیا گیا، تاکہ غزہ کے عوام کی مشکل انسانی صورتحال میں فوری ضروریات پوری کی جا سکیں۔
اس تازہ فضائی مشن کی تکمیل کے بعد، اس آپریشن کے تحت اب تک پہنچائی گئی فضائی امداد کا مجموعی وزن 3,956 ٹن سے تجاوز کر گیا ہے، جس میں خوراک اور دیگر بنیادی امدادی سامان شامل ہے۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات فلسطینی عوام کی مسلسل مدد اور ان کے حوصلے کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔