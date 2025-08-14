یو اے ای کا 'گریٹر اسرائیل' نظریے پر شدید ردعمل، اشتعال انگیز بیانات کی سخت مذمت

ابوظہبی، 14 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے اسرائیلی وزیرِ اعظم بینجمن نیتن یاہو کی جانب سے پیش کیے گئے "گریٹر اسرائیل" کے نظریے پر شدید الفاظ میں مذمت اور اظہارِ نفرت کیا ہے، اور ان اشتعال انگیز بیانات کو بین الاقوامی قانون اور اقوامِ متحدہ کے چارٹر کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔
متحدہ عرب امارات کی وزارتِ خارجہ نے اپنے ایک بیان میں واضح کیا کہ عرب ریاستوں کی خودمختاری کو لاحق کسی بھی قسم کے خطرے کو مکمل طور پر مسترد کیا جاتا ہے۔ بیان میں اسرائیلی حکومت کے انتہا پسند عناصر کی جانب سے جاری اشتعال انگیز بیانات اور اقدامات کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا گیا۔
وزارت نے اس بات پر بھی زور دیا کہ فلسطینی علاقوں میں آبادکاری کے منصوبے اور توسیع پسندانہ عزائم خطے کے امن، استحکام اور اقوام کے درمیان پرامن بقائے باہمی کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یو اے ای نے ایسے تمام منصوبوں کو فوری طور پر روکنے پر زور دیتے ہوئے عالمی برادری سے ذمہ دارانہ کردار ادا کرنے کی اپیل کی ہے۔