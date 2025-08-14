یو اے ای نے بین الاقوامی مطلوب ملزم کو چین کے حوالے کر دیا، فراڈ اور جُرم پیشہ نیٹ ورک کا مرکزی کردار قرار

ابوظہبی، 14 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی وزارتِ داخلہ نے ایک بین الاقوامی سطح پر مطلوب شخص کو عوامی جمہوریہ چین کے حکام کے حوالے کر دیا۔ مذکورہ ملزم کو دبئی پولیس نے انٹرپول کی جانب سے جاری کردہ ریڈ نوٹس کی بنیاد پر گرفتار کیا تھا۔
چینی حکام کے مطابق، یہ شخص ایک منظم مجرمانہ نیٹ ورک کا سرغنہ ہے، جو لاکھوں ڈالرز مالیت کی جعلی آن لائن جوئے کی ویب سائٹس چلا رہا تھا۔ چینی حکومت کی فہرست میں یہ فرد انتہائی مطلوب ملزمان میں شامل تھا۔
ملزم کی حوالگی پر چینی حکام نے متحدہ عرب امارات کی جانب سے بھرپور تعاون پر اظہارِ تشکر کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان سلامتی، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اشتراک اور بین الاقوامی جرائم کے خلاف مشترکہ کارروائی کے جذبے کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے تاکہ عالمی برادری اور معاشروں کو محفوظ رکھا جا سکے۔