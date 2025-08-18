حکومتی معاونت کے عالمی اشاریے میں یو اے ای کی ریکارڈ ساز پیش رفت، 27 درجے ترقی کے بعد 16ویں پوزیشن حاصل

دبئی، 18 اگست 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے عالمی سطح پر قیادت کے اپنے سفر میں ایک اور اہم سنگِ میل عبور کیا ہے، اور 2025 کے گورنمنٹ سپورٹ انڈیکس میں 27 درجے ترقی کے بعد دنیا بھر میں 16ویں پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ یہ اشاریہ انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ فار مینجمنٹ ڈیولپمنٹ (IMD) کے ورلڈ کمپیٹیٹِونیس ایئر بُک میں شامل کلیدی اعشاریوں میں سے ایک ہے۔
یہ نمایاں پیش رفت 2024 میں حاصل کردہ 43ویں درجے سے ایک زبردست بہتری کی عکاسی کرتی ہے، جو امارات کی مالیاتی پالیسیوں کی کامیابی اور حکومتی اخراجات کی مؤثر منصوبہ بندی کا ثبوت ہے۔
گورنمنٹ سپورٹ انڈیکس کسی ملک کی مجموعی قومی پیداوار (GDP) کے تناسب سے حکومتی معاونت کی قدر کو ناپتا ہے۔ یہ اشاریہ اس امر کا پیمانہ بھی ہے کہ حکومت اپنے مالی وسائل کو کس حد تک مؤثر طریقے سے منظم کر رہی ہے اور معیشت کو کس طرح نشانہ بنائے گئے اور نتیجہ خیز عوامی اخراجات کے ذریعے فروغ دے رہی ہے۔
وزارتِ مالیات نے اس پیش رفت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی سطح پر 16ویں پوزیشن کا حصول مالیاتی پالیسیوں کی مضبوطی اور وفاقی و مقامی مالیاتی محکموں کے درمیان مربوط اشتراکِ عمل کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کامیابی کے پیچھے مالی تجزیاتی ٹولز کی ترقی، وسائل کی مؤثر تقسیم اور ڈیٹا کے معیار کو بہتر بنانا جیسے اقدامات شامل ہیں۔
وزارتِ مالیات نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ 2026 تک گورنمنٹ سپورٹ انڈیکس میں دنیا کے سرفہرست 10 ممالک میں جگہ بنانے کا ہدف رکھتی ہے۔ اس ہدف کو مؤثر عوامی اخراجات، مالیاتی پائیداری، اور ڈیٹا پر مبنی پالیسی سازی کے ذریعے حاصل کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔
2025 کی IMD رپورٹ کے مطابق، متحدہ عرب امارات کئی دوسرے مالیاتی اشاریوں میں بھی دنیا کے سرفہرست ممالک میں شامل رہا، جن میں وینچر کیپیٹل اور ذاتی آمدنی پر ٹیکس (بطور GDP فیصد) میں پہلی پوزیشن، کارپوریٹ ٹیکس کی شرح میں دوسری پوزیشن، حکومتی بجٹ سرپلس/خسارہ میں تیسری پوزیشن جبکہ بالواسطہ ٹیکس محصولات میں کمی اور کھپت پر ٹیکس میں کمی میں چوتھی پوزیشن، سرمایہ و جائیداد پر ٹیکس میں پانچویں پوزیشن، پبلک فنانس میں چھٹی پوزیشن، GDP کے تناسب سے حکومتی اخراجات میں عالمی ساتویں اور علاقائی پہلی پوزیشن اور حقیقی حکومتی اخراجات میں نمو میں نویں پوزیشن شامل ہیں۔
وزارت نے زور دیا کہ یہ کامیابیاں بین الاقوامی اداروں کے اعتماد کو مضبوط بناتی ہیں اور امارات کی ان کوششوں کی توثیق کرتی ہیں جن کے ذریعے ملک نے مالی شفافیت، درست رپورٹنگ اور پائیدار ترقیاتی اہداف کو قومی حکمتِ عملی کا حصہ بنایا ہے۔
مزید یہ کہ امارات جدید انسٹی ٹیوشنل انفارمیشن سسٹمز کے ذریعے مالیاتی ڈیٹا کے تجزیے اور پالیسی سازی کے معیار کو بہتر بنانے پر کام کر رہا ہے، تاکہ عوامی اخراجات کا ترقیاتی کردار مزید مؤثر ہو سکے۔