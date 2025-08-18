امارات پوسٹ کی جانب سے "عرب لیگ کی 80ویں سالگرہ" پر یادگاری ٹکٹ کا اجرا

دبئی، 18 اگست، 2025 (وام)--امارات پوسٹ نے "عرب لیگ: 80ویں سالگرہ" کے عنوان سے ایک خصوصی یادگاری ڈاک ٹکٹ کلیکشن جاری کی ہے، جو 1945 میں اپنے قیام سے لے کر آج تک عرب لیگ کے تاریخی سفر اور علاقائی اتحاد کی علامت ہے۔
یہ اجرا عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل کی سفارشات پر عملدرآمد اور خطے بھر میں اس تاریخی سنگِ میل کی تقریبات کا حصہ ہے، جس کا مقصد عرب اقوام کی اجتماعی شناخت اور بین الاقوامی منظرنامے پر مؤثر موجودگی کو اجاگر کرنا ہے۔
یہ ڈاک ٹکٹ عرب لیگ کے جنرل سیکریٹریٹ کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے اور اس کا ڈیزائن عرب وحدت، خودمختاری، انضمام اور یکجہتی جیسے بنیادی اصولوں کا عکاس ہے۔ ٹکٹ کا ڈیزائن عرب لیگ کی بصری شناخت سے متاثر ہو کر تیار کیا گیا ہے، جو گزشتہ 80 برسوں کی سفارتی کامیابیوں، ادارہ جاتی ترقی، اور ثقافتی و معاشی فروغ کو اُجاگر کرتا ہے۔
اس میں نہ صرف عرب لیگ کے ماضی کو خراجِ تحسین پیش کیا گیا ہے بلکہ اس کے مستقبل کے وژن، عرب شناخت کے تحفظ، اور خطے میں استحکام و خوشحالی کے فروغ میں کردار کو بھی نمایاں کیا گیا ہے۔
امارات پوسٹ نے بیان میں کہا کہ یہ اجرا ادارے کی اس دیرینہ روایت کا تسلسل ہے جس کے تحت وہ اہم قومی و علاقائی مواقع کی مناسبت سے ڈاک ٹکٹ جاری کرتا آیا ہے۔ اس اقدام کے ذریعے نہ صرف عرب تعاون پر مبنی اقدامات کی حمایت کی جا رہی ہے بلکہ ڈاک اور کمیونٹی سروس کے شعبوں میں انضمام اور ترقی کے وسیع تر مقاصد کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے۔