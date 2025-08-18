البانیا میں جنگلاتی آگ پر قابو پانے کیلئے یو اے ای کی ٹیم کی بھرپور کوششیں جاری

تیرانا، 18 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی ریسکیو ٹیم البانیا کے مختلف علاقوں میں بھڑکنے والی جنگلاتی آگ کو بجھانے کے لیے اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ اقدامات مقامی حکام کے ساتھ قریبی تعاون اور ہم آہنگی کے تحت کیے جا رہے ہیں۔
اطلاعات کے مطابق ٹیم نہایت مؤثر انداز میں آگ کو محدود کرنے اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوششوں میں مصروف ہے، اگرچہ شدید درجہ حرارت اور دشوار گزار علاقے ان کارروائیوں میں بڑی رکاوٹ ثابت ہو رہے ہیں۔
اب تک کی کارروائیوں میں ٹیم نے دو بلیک ہاک ہیلی کاپٹروں کے ذریعے 18 فضائی پروازیں کی ہیں اور 359 مرتبہ پانی پھینک کر آگ کے مختلف مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔
یہ مشن گزشتہ پیر سے گرامش جنگلات اور اس کے ملحقہ علاقوں میں شروع کیا گیا تھا، جو صدر شیخ محمد بن زاید النہیان کی ہدایات پر البانیا کو اس ہنگامی صورتحال سے نمٹنے میں مدد فراہم کرنے کے لیے شروع کیا گیا۔
مزید بتایا گیا ہے کہ یو اے ای ٹیم اور البانوی حکام کے درمیان رابطہ اجلاس تسلسل سے جاری ہیں، جن میں مؤثر حکمتِ عملی تشکیل دینے اور آگ بجھانے کی کارروائیوں کو تیز کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی میدان میں مسلسل نگرانی کا سلسلہ بھی جاری ہے تاکہ شعلوں کے دوبارہ بھڑکنے کے خدشے کو روکا جا سکے۔