عرب سرمایہ کار یونین: یو اے ای کا عالمی انڈیکس میں نمایاں مقام قیادت کے وژن کا عکاس

قاہرہ، 18 اگست، 2025 (وام)--عرب انویسٹرز یونین کے سیکریٹری جنرل جمال بیومی نے کہا ہے کہ "گورنمنٹ سپورٹ انڈیکس 2025" میں متحدہ عرب امارات کی شاندار پیش رفت صدر شیخ محمد بن زاید النہیان کے مستقبل بین وژن اور بانی شیخ زاید بن سلطان النہیان کی میراث کا تسلسل ہے۔
انہوں نے یہ بات اس موقع پر کہی جب متحدہ عرب امارات نے حالیہ درجہ بندی میں غیر معمولی کامیابی حاصل کرتے ہوئے دنیا بھر میں سولہواں مقام حاصل کیا۔ یہ درجہ بندی "آئی ایم ڈی ورلڈ کمپیٹیٹو نیس ایئر بک 2025" میں شائع ہوئی، جہاں یو اے ای نے 2024 میں 43 ویں پوزیشن سے 27 درجے ترقی کی۔
جمال بیومی نے وام سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ عرب امارات نے خطے کے لیے ایک مثالی ماڈل پیش کیا ہے کہ کس طرح حکومتی تعاون کو حکمتِ عملی کے ساتھ بروئے کار لا کر معاشی مسابقت کو بڑھایا جائے، سرمایہ کاری کو متوجہ کیا جائے، اور ترقی کے عمل کو ماحولیاتی استحکام کے ساتھ ہم آہنگ رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ امارات ہمیشہ عالمی پیش رفت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتا رہا ہے اور بہترین طریقوں کو اپنایا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ مصر اور دیگر عرب عوام کو اس بات پر فخر ہے کہ متحدہ عرب امارات نے انسانوں میں سرمایہ کاری، اختراع اور پائیدار بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کو اپنی ترجیح بنایا ہے، اور یہ ہر لحاظ سے ایک نوجوان عرب ریاست ہے۔
بیومی کے مطابق یہ کامیابی دراصل اقوام متحدہ کے پائیدار ترقیاتی اہداف سے امارات کی وابستگی کو بھی ظاہر کرتی ہے، جس کے باعث وہ عرب خطے اور دنیا کے لیے ایک زیادہ خوشحال اور پائیدار مستقبل تشکیل دینے میں ایک کلیدی شراکت دار بن چکا ہے۔
اعداد و شمار کے مطابق "آئی ایم ڈی ورلڈ کمپیٹیٹو نیس ایئر بک 2025" میں متحدہ عرب امارات نے مختلف زمروں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کیں: وینچر کیپیٹل اور پرسنل انکم ٹیکس میں دنیا بھر میں پہلا، کارپوریٹ منافع ٹیکس کی شرح میں دوسرا، جبکہ حکومتی بجٹ سرپلس/خسارے کے پیمانے میں تیسرا مقام حاصل کیا۔ اسی طرح بالواسطہ ٹیکس آمدنی میں کمی اور کنزمپشن ٹیکس کی شرح میں کمی کے لحاظ سے چوتھی پوزیشن ملی، جبکہ سرمائے اور جائیداد پر ٹیکس کے شعبے میں پانچویں نمبر پر رہا۔ عوامی مالیات میں چھٹا، حکومتی اخراجات کے تناسب میں ساتواں (اور خطے میں پہلا) اور حکومتی کھپت کے حقیقی اخراجات میں نوواں مقام حاصل کیا گیا ہے۔