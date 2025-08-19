کلیولینڈ کلینک ابوظہبی نے دماغی اینیورزم کے علاج کیلئے خطے کا پہلا جدید طریقہ کار اختیار کر لیا

ابوظہبی، 19 اگست, 2025 (وام)--کلیولینڈ کلینک ابوظہبی نے خطے میں پہلی مرتبہ "آرٹس اِنٹرا سیکیولر فلو ماڈیولیٹر" نامی جدید طبی امپلانٹ کے ذریعے دماغی اینیورزم کے علاج کا کامیاب عمل انجام دیا ہے۔ یہ طریقہ کار خاص طور پر "وائیڈ نیکڈ برین اینیورزم" کے مریضوں کے لیے ایک انقلابی پیش رفت تصور کیا جا رہا ہے۔
محکمہ صحت ابوظہبی کی جانب سے فالج کے علاج کے مرکزِ امتیاز (Centre of Excellence) کے طور پر نامزد اس اسپتال نے مشرقِ وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں سب سے پہلے اس ٹیکنالوجی کو اپنایا ہے۔
یہ کم سے کم مداخلتی (minimally invasive) طریقہ کار ایک کیتھیٹر کے ذریعے خون کی نالی میں داخل ہو کر میش نما ڈیوائس نصب کرنے پر مبنی ہے جو اینیورزم کو بند کر دیتا ہے۔ اس طرح پھٹنے کے خطرے کو روکا جاتا ہے اور فالج کے امکانات میں نمایاں کمی آتی ہے۔
اسپتال کے مطابق، اس طریقہ کار سے علاج کیے جانے والے پہلے مریض میں تین ماہ بعد اینیورزم کی کامیاب بندش دیکھنے میں آئی، جو اس ٹیکنالوجی کے محفوظ اور مؤثر نتائج کی بڑی مثال ہے۔
محکمہ صحت ابوظہبی میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر برائے ہیلتھ کیئر کوالٹی، فیضہ الیافی نے کہا کہ یہ سنگِ میل امارت کی اختراع اور مریضوں کو جدید علاج فراہم کرنے کے عزم کا مظہر ہے۔ کلیولینڈ کلینک ابوظہبی کے نیوروسرجری کے معالج، ڈاکٹر خلیل زہرا نے بتایا کہ یہ نیا طریقہ کار پیچیدہ اینیورزم کے علاج کو زیادہ مؤثر بناتا ہے اور بڑے آپریشن کی ضرورت کو کم کرتا ہے۔
کلیولینڈ کلینک ابوظہبی نے 2017 میں یو اے ای کے پہلے ملٹی آرگن ٹرانسپلانٹ پروگرام کا آغاز کیا تھا اور آج یہ اسپتال پیچیدہ علاج کے لیے ایک نمایاں ریفرل سینٹر بن چکا ہے۔ اس جدید ڈیوائس کو اپنانا خطے میں اعصابی امراض کے جدید علاج اور اختراعی مرکز کے طور پر اس کے کردار کو مزید مستحکم کرتا ہے۔