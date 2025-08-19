این سی ایم کی پیش گوئی: بدھ اور جمعرات کو مختلف علاقوں میں بارش، گرج چمک اور گرد آلود ہوائیں متوقع

ابوظہبی، 19 اگست 2025 (وام)--نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی (این سی ایم) نے پیش گوئی کی ہے کہ بدھ 20 اگست سے جمعرات 21 اگست تک ملک کے مختلف حصے بین الاقوامی موسمی پٹی (انٹر ٹراپیکل کنورجینس زون) کے پھیلاؤ اور اس کی جنوبی سمت سے نقل و حرکت کے اثرات کی زد میں آئیں گے۔ اس دوران سطحی اور بالائی سطح پر کم دباؤ کے نظام بھی ملک کی جانب بڑھیں گے۔
ادارے کے مطابق بحیرۂ عرب اور بحیرۂ عمان سے مرطوب ہوائیں ملک میں داخل ہو رہی ہیں، جس کے نتیجے میں دن کے اوقات میں درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا اور مشرقی پہاڑوں کی موجودگی کے باعث مختلف علاقوں میں ابریں (متحرک بادل) بننے کا امکان ہے۔
بدھ اور جمعرات کے دوران مشرقی اور جنوبی علاقوں پر اثرات زیادہ نمایاں رہیں گے جو بعض اندرونی علاقوں تک پھیل سکتے ہیں۔ ان بادلوں کے ساتھ مختلف شدت کی بارش متوقع ہے اور بعض اوقات گرج چمک بھی ہو سکتی ہے۔
ہوائیں زیادہ تر جنوب مشرقی سے شمال مشرقی سمت میں چلیں گی جو معتدل رہیں گی لیکن بادلوں کے ساتھ تازہ یا تیز بھی ہو سکتی ہیں۔ اس دوران گرد و غبار اور ریت کے طوفان کے سبب افقی حدِ نگاہ میں کمی کا اندیشہ ہے۔
بحیرۂ عرب اور بحیرۂ عمان میں سمندر کی کیفیت ہلکی سے معتدل رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔