صدر شیخ محمد بن زاید کی ہدایت پر یو اے ای ٹیم مونٹی نیگرو میں جنگلاتی آگ بجھانے کیلئے روانہ

ابوظہبی، 19 اگست 2025 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی ہدایات پر متحدہ عرب امارات کی ایک خصوصی ٹیم جمہوریہ مونٹی نیگرو روانہ کی گئی ہے تاکہ ملک کے مختلف حصوں میں بھڑکنے والی جنگلاتی آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں معاونت فراہم کی جا سکے۔
تفصیلات کے مطابق یو اے ای کی ٹیم متعدد علاقوں میں آگ بجھانے کی کارروائیوں میں مصروف ہے، جبکہ ایک خصوصی اماراتی فائر فائٹنگ طیارہ پیر کے روز ابوظہبی سے پوڈگوریتسا روانہ ہوا، جو ضروری آلات اور سامان لے کر ہنگامی امدادی کارروائیوں میں شامل ہوا ہے۔
یہ ہدایات اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ متحدہ عرب امارات کی قیادت اور عوام مونٹی نیگرو کی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں، جو اس وقت اپنی تاریخ کی ایک غیر معمولی جنگلاتی آگ سے نبرد آزما ہیں۔