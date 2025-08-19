غزہ کیلئے یو اے ای کا 75واں فضائی امدادی مشن، 4 ہزار ٹن سے زائد سامان کی ترسیل

غزہ، 19 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے فلسطینی عوام کی امداد کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت 'برڈس آف گوڈنس' آپریشن میں پچھترواں فضائی امدادی مشن مکمل کیا۔ یہ اقدام ہاشمی مملکتِ اردن کے تعاون اور جرمنی، اٹلی، فرانس، نیدرلینڈز، سنگاپور اور انڈونیشیا کی شراکت سے انجام دیا گیا۔
اس مشن میں بنیادی غذائی اشیاء شامل تھیں جو اماراتی فلاحی اداروں اور تنظیموں کے تعاون سے تیار کی گئیں تاکہ غزہ کی سنگین انسانی صورتحال میں عوام کی فوری ضروریات پوری کی جا سکیں۔
اعداد و شمار کے مطابق، اس فضائی مشن کے بعد 'برڈس آف گوڈنس' کے تحت فراہم کردہ امداد کا مجموعی وزن 4,012 ٹن سے تجاوز کر گیا ہے، جس میں غذائی سامان اور دیگر ضروری اشیاء شامل ہیں۔ یہ اقدام فلسطینی عوام کے ساتھ متحدہ عرب امارات کے غیر متزلزل عزم اور ان کی ہمت و حوصلے کو تقویت دینے کی عملی تصویر ہے۔
ماہرین کے مطابق، ایسے اقدامات نہ صرف عالمی سطح پر امدادی سرگرمیوں میں یو اے ای کے قائدانہ کردار کو اجاگر کرتے ہیں بلکہ خطے اور دنیا میں شراکتی تعاون کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ یہ وہ رویہ ہے جو امارات کو بحران زدہ عوام کی مشکلات کم کرنے کیلئے مستقل طور پر ’’عطیہ دینے والے ملک‘‘ کے طور پر نمایاں کرتا ہے۔