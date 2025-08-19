اماراتی نوجوانوں کا 'یوتھ سوشل مشن'، فلسطینی عوام کی امداد میں تاریخی قدم

العريش، 19 اگست 2025 (وام)--وفاقی یوتھ اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ ’یوتھ سوشیئل مشنز پروگرام‘ کے تحت پہلی ٹیم کو ’’ہیومینٹی ٹریک‘‘ کے حصے کے طور پر العريش، مصر میں جاری آپریشن 'الفارس الشهم 3' میں شریک کیا گیا ہے۔ یہ اقدام فلسطینی عوام کے لیے متحدہ عرب امارات کی مسلسل معاونت کے تناظر میں سامنے آیا ہے۔
یہ پہلا گروپ انسانی ہمدردی کے عالمی دن کے موقع پر وزیرِ مملکت برائے امورِ نوجوانان، ڈاکٹر سلطان سیف النیادی کی موجودگی میں روانہ کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر نے نوجوان رضاکاروں سے ملاقات کی اور ان کے جذبے اور تیاری کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ دنیا کے سب سے زیادہ متاثرہ خطوں میں سے ایک میں ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں۔
ڈاکٹر النیادی نے اپنے خطاب میں کہا کہ متحدہ عرب امارات یہ سمجھتا ہے کہ خدمتِ خلق کی روح نوجوان نسلوں میں راسخ ہونی چاہیے۔ ان کے مطابق، قیادت کا وژن یہی ہے کہ نوجوانوں کو ایسا نمائندہ بنایا جائے جو دنیا بھر میں انسانیت، سخاوت اور امن کے سفیر بن سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ’’یوتھ سوشیئل مشنز پروگرام‘‘ جیسے اقدامات کے ذریعے ایسے اماراتی نوجوان تیار کیے جا رہے ہیں جو عالمی سطح پر ملک کی اقدار کو اجاگر کریں اور پائیدار انداز میں مختلف معاشروں کی مدد کرسکیں۔
وزیر نے مزید کہا کہ اماراتی نوجوان اس مشن کے ذریعے انسانیت سے وابستگی اور ایثار کی اعلیٰ مثال بن رہے ہیں۔ ان کی شرکت 'الفارس الشهم 3' میں اس حقیقت کا اظہار ہے کہ وہ فلسطینی عوام کی مدد کے لیے عملی میدان میں اترنے کو تیار ہیں، اور یہ سب ان کے حب الوطنی اور متحدہ عرب امارات کے دیرپا انسانی اصولوں کی عکاسی کرتا ہے۔
وفاقی یوتھ اتھارٹی کے ڈائریکٹر برائے ایمپاورمنٹ، راشد غانم الشامسی نے کہا کہ اس پروگرام کے آغاز کا مقصد نوجوانوں کے لیے ایک جامع فریم ورک تیار کرنا ہے تاکہ انہیں انسانی، ترقیاتی اور ثقافتی میدانوں میں مؤثر طور پر کردار ادا کرنے کے قابل بنایا جائے۔ ان کے بقول یہ پروگرام نوجوانوں کو عملی اوزار اور حقیقی تجربات فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے وہ دنیا بھر میں مثبت اثرات ڈالنے کی صلاحیت پیدا کریں گے۔
انہوں نے وضاحت کی کہ اس مشن کے تحت نوجوانوں کو مختلف عملی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں جن میں امدادی سامان کی تیاری، خوراک، ادویات اور پانی کی تقسیم، لاجسٹک ٹیموں کی معاونت اور ’’یو اے ای لائف لائن پائپ لائن‘‘ کی نگرانی شامل ہے، جو غزہ میں چھ لاکھ سے زائد فلسطینیوں تک پانی پہنچا رہی ہے۔ اس تجربے کے ذریعے نوجوان براہِ راست یہ سمجھ سکیں گے کہ انسانی بحرانوں میں عملی مدد کس طرح فراہم کی جاتی ہے۔
پہلے گروپ کی ذمہ داریوں میں خوراک اور طبی امداد کی تقسیم، نفسیاتی و سماجی معاونت، اور غزہ میں جاری آپریشن کے سرکاری اداروں کے ساتھ مل کر براہِ راست ریلیف سرگرمیوں میں حصہ لینا بھی شامل ہے۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد نوجوانوں کی صلاحیتوں کو فروغ دینا، انہیں عالمی مسائل سے روشناس کرانا اور پائیدار ترقی کے اہداف میں ان کی شمولیت کو یقینی بنانا ہے، تاکہ متحدہ عرب امارات عالمی سطح پر انسانی خدمت میں قائدانہ کردار برقرار رکھ سکے۔
یاد رہے کہ ’’یوتھ سوشیئل مشنز پروگرام‘‘ وفاقی یوتھ اتھارٹی کے نمایاں منصوبوں میں سے ہے جو ’’سوسائٹی اینڈ ویلیوز‘‘ کے قومی ایجنڈا 2031 کے ستون کے تحت شروع کیا گیا۔ اس پروگرام کا مقصد اماراتی نوجوانوں کو انسانی، ترقیاتی اور ثقافتی مشنز میں شریک کر کے دنیا بھر میں ملک کی موجودگی کو مستحکم کرنا اور نئی نسل کو انسانیت کے سفیر کے طور پر تیار کرنا ہے۔