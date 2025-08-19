البانیا میں جنگلاتی آگ، اماراتی ریسکیو ٹیم کی انتھک جدوجہد

تیرانا، 19 اگست 2025 (وام)--البانیا کے مختلف علاقوں میں پھیلی جنگلاتی آگ کو بجھانے کے لیے اماراتی ریسکیو ٹیم اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے ساتھ سرگرم عمل ہے۔ اب تک ٹیم نے دو بلیک ہاک ہیلی کاپٹروں کے ذریعے 19 خصوصی پروازیں مکمل کی ہیں۔
ان کارروائیوں کے دوران آگ کے مختلف مقامات پر 406 مرتبہ پانی ڈالا گیا، جس میں سات لاکھ کلوگرام سے زیادہ پانی استعمال ہوا۔ ان اقدامات کے نتیجے میں آگ کو بڑی حد تک قابو میں رکھنے اور اس کے پھیلاؤ کو محدود کرنے میں کامیابی ملی ہے۔
انتہائی زیادہ درجہ حرارت اور دشوار گزار جغرافیائی حالات کے باوجود ٹیم نے اپنی خدمات جاری رکھیں۔ یہ کارروائیاں البانوی حکام کے ساتھ قریبی تعاون اور مسلسل رابطے کے تحت انجام دی جا رہی ہیں۔
ریسکیو ٹیم نے گزشتہ پیر سے اپنے مشن کا آغاز گرامش کے جنگلاتی علاقے اور اس کے گردونواح میں کیا۔ یہ مشن صدرِ امارات، عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی ہدایات پر شروع کیا گیا، تاکہ البانیا کو جنگلاتی آگ پر قابو پانے میں مدد فراہم کی جا سکے۔
مزید برآں، اماراتی ٹیم اور البانوی حکام کے درمیان مسلسل رابطہ اجلاس جاری ہیں جن میں فائر فائٹنگ کی کارروائیوں کو تیز کرنے کے لیے عملی منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ان علاقوں کی مسلسل نگرانی بھی کی جا رہی ہے جہاں آگ پر قابو پایا جا چکا ہے تاکہ دوبارہ شعلے بھڑکنے سے روکے جا سکیں۔