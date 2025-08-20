امارات کے مرکزی بینک کے سونے کے ذخائر میں 26 فیصد کا نمایاں اضافہ

ابوظہبی، 21 اگست 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک نے سال 2025 کے ابتدائی پانچ مہینوں کے دوران اپنے سونے کے ذخائر میں 25.89 فیصد اضافہ کیا ہے، جس کے بعد یہ ذخائر 28.93 ارب درہم تک پہنچ گئے۔ گزشتہ سال دسمبر کے اختتام پر یہ ذخائر 22.98 ارب درہم تھے۔
مرکزی بینک کی جانب سے بدھ کو جاری کردہ اعدادی بلیٹن میں بتایا گیا ہے کہ صرف مئی کے مہینے میں ماہانہ بنیاد پر سونے کے ذخائر میں 0.49 فیصد کا اضافہ ہوا، اور اپریل کے اختتام پر یہ ذخائر 28.79 ارب درہم ریکارڈ کیے گئے تھے۔
بینک کے جاری کردہ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ ڈپازٹس (طلبی ذخائر) میں بھی مسلسل اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جو مئی کے اختتام تک 1.166 ٹریلین درہم سے تجاوز کر گئے، جبکہ دسمبر 2024 کے اختتام پر ان کی مالیت 1.109 ٹریلین درہم تھی۔
اس مجموعی رقم میں 892.57 ارب درہم مقامی کرنسی میں جبکہ 274.32 ارب درہم غیر ملکی کرنسی میں جمع تھے۔
اسی عرصے کے دوران سیونگ ڈپازٹس (بچت کھاتوں) میں بھی بہتری دیکھنے میں آئی، جو 317.48 ارب درہم سے بڑھ کر 359.57 ارب درہم تک جا پہنچے۔ اس میں 305.5 ارب درہم مقامی کرنسی میں جبکہ 54.06 ارب درہم غیر ملکی کرنسی میں جمع تھے۔
دوسری جانب، ٹائم ڈپازٹس (مدتی ذخائر) کی مالیت تاریخ میں پہلی بار ایک ٹریلین درہم سے تجاوز کر گئی، جن میں 614.85 ارب درہم مقامی کرنسی میں اور 398.34 ارب درہم غیر ملکی کرنسی میں رکھے گئے تھے۔