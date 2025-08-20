ابوظہبی میں جامعہ اسکندریہ کیمپس کے قیام پر مصر اور امارات کے درمیان اہم ملاقات

قاہرہ، 20 اگست، 2025 (وام)--جامعہ اسکندریہ ابوظہبی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے چیئرمین شیخ خلیفہ بن محمد بن خالد النہیان نے مصر کے وزیرِ اعلیٰ تعلیم و سائنسی تحقیق ڈاکٹر ایمن عاشور سے نئی انتظامی دارالحکومت میں واقع وزارت کے صدر دفتر میں ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران ابوظہبی میں جامعہ اسکندریہ کے نئے کیمپس کے افتتاح سے متعلق انتظامی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا، جو تعلیمی سال 2025-2026 کے آغاز کے ساتھ متوقع ہے۔
فریقین نے اعلیٰ تعلیم، سائنسی تحقیق، اختراعات اور تعلیمی تبادلوں کے امکانات پر بھی گفتگو کی، جس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ دونوں ممالک میں علم پر مبنی معیشت کو فروغ دینے اور انسانی وسائل کی ترقی کے لیے تحقیقاتی نتائج سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے۔
شیخ خلیفہ بن محمد کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات اور مصر کے درمیان تاریخی اور برادرانہ تعلقات اعلیٰ تعلیم اور سائنسی شعبوں میں شراکت داری کو وسعت دینے کی مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے مصر کے تعلیمی نظام کی ترقی اور اس کی علاقائی و بین الاقوامی سطح پر بڑھتی ہوئی ساکھ کو سراہا، اور کہا کہ ابوظہبی میں قائم ہونے والا نیا کیمپس عصر حاضر کی ضروریات اور قومی ترقی کے اہداف سے ہم آہنگ تعلیمی پروگرامز پیش کرے گا۔
مصر کے وزیرِ تعلیم ڈاکٹر ایمن عاشور نے اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان تاریخی و تزویراتی تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مصر اماراتی تعلیمی اداروں کے ساتھ تعاون کو مزید فروغ دینا چاہتا ہے۔ ان کے مطابق، اس شراکت داری کا مقصد مقامی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور نئی نسل کو پائیدار ترقی کے لیے تیار کرنا ہے تاکہ وہ علم، تحقیق اور اختراع کے میدان میں فعال کردار ادا کر سکیں۔