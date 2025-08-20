غزہ کے لیے امارات کا 76 واں فضائی امدادی مشن مکمل، مجموعی امداد 4,000 ٹن سے تجاوز کر گئی

غزہ، 20 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی جانب سے فلسطینی عوام کے لیے انسانی امداد کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جس کے تحت آپریشن 'برڈس آف گوڈنس' کے تحت آج 76 واں فضائی امدادی مشن مکمل کیا گیا۔ یہ کارروائی آپریشن 'الفارس الشهم 3' کا حصہ ہے، جو اردن کی ہاشمی سلطنت کے تعاون اور جرمنی، اٹلی، فرانس، نیدرلینڈز، سنگاپور اور انڈونیشیا کی شراکت سے عمل میں لائی جا رہی ہے۔
تازہ امدادی کھیپ میں بنیادی غذائی اشیاء کی بڑی مقدار شامل تھی، جو اماراتی فلاحی اداروں اور تنظیموں کی مدد سے تیار کی گئی۔ اس امداد کا مقصد غزہ کی پٹی میں جاری شدید انسانی بحران کے پیشِ نظر متاثرہ آبادی کی فوری ضروریات کو پورا کرنا ہے۔
اماراتی حکام کے مطابق، اس تازہ فضائی کارروائی کے بعد فضائی امداد کے ذریعے پہنچائی جانے والی مجموعی امداد 4,020 ٹن سے تجاوز کر چکی ہے، جس میں خوراک اور دیگر بنیادی ضروری اشیاء شامل ہیں۔
یہ امدادی سلسلہ اس بات کا مظہر ہے کہ متحدہ عرب امارات فلسطینی عوام کی مدد اور ان کی مشکلات کم کرنے کے لیے اپنی پختہ وابستگی پر کاربند ہے، اور ان کی مزاحمتی صلاحیت کو تقویت دینے میں بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔
یو اے ای کی یہ کاوشیں نہ صرف عالمی انسانی امداد میں اس کے رہنما کردار کو اجاگر کرتی ہیں بلکہ علاقائی اور بین الاقوامی تعاون کو متحرک کرنے کی پالیسی کا حصہ بھی ہیں، جس کا مقصد دنیا بھر میں بحران سے متاثرہ اقوام کی تکالیف کم کرنا اور انسانیت کے اصولوں کو فروغ دینا ہے۔