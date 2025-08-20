افغانستان کے صوبہ ہرات میں بس حادثہ، یو اے ای کا اظہارِ افسوس اور یکجہتی

ابوظہبی، 20 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے افغانستان کے مغربی صوبے ہرات میں پیش آنے والے افسوسناک ٹریفک حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے۔
حادثے میں ایک مسافر بس کے تصادم کے باعث قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر یو اے ای کی وزارتِ خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں افغانی عوام اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کیا گیا ہے۔
بیان میں متاثرین کے لواحقین کے لیے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔