سعودی وزارتِ حج و عمرہ نے بین الاقوامی معتمرین کے لیے ’’نسک عمرہ‘‘ سروس کا آغاز کر دیا

ریاض، 20 اگست، 2025 (وام)--سعودی عرب کی وزارتِ حج و عمرہ نے بدھ کے روز ’’نسک عمرہ‘‘ کے عنوان سے ایک نئی ڈیجیٹل سروس متعارف کرا دی ہے، جس کے ذریعے بین الاقوامی معتمرین اب براہِ راست آن لائن عمرہ ویزہ حاصل کرنے اور مختلف سہولیات کی بکنگ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔
سعودی پریس ایجنسی (SPA) کے مطابق، یہ سروس https://umrah.nusuk.sa/ کے ذریعے دستیاب ہے اور اس کا مقصد عمرہ زائرین کے تجربے کو بہتر بنانا اور خدمات کے معیار کو بلند کرنا ہے۔
یہ پلیٹ فارم بین الاقوامی معتمرین کے لیے ایک نیا متبادل فراہم کرتا ہے، جو کہ پہلے سے موجود تسلیم شدہ ایجنٹس کے نظام کی تکمیل کرتا ہے۔
اس سروس کی خاص بات یہ ہے کہ صارفین کو مکمل آزادی کے ساتھ اپنی سفری منصوبہ بندی کرنے کی سہولت دی گئی ہے۔ وہ چاہیں تو مکمل پیکجز منتخب کریں یا پھر انفرادی خدمات جیسے ویزہ، رہائش، ٹرانسپورٹیشن اور زیارات کی الگ الگ بکنگ بھی کر سکتے ہیں۔
وزارتِ حج و عمرہ کے مطابق، ’’نسک عمرہ‘‘ کا آغاز سعودی وژن 2030 کے اہداف کے حصول کی جانب ایک اہم قدم ہے، جس کے تحت زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کی میزبانی اور ان کے لیے معیاری، آرام دہ اور جدید سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔
حکام نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ جدید نظام نہ صرف عمرہ کے عمل کو آسان بنائے گا بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے زیارتِ مقدسہ کو مزید روحانی اور یادگار تجربہ بنانے میں معاون ہوگا۔