متحدہ عرب امارات کا غزہ کے زخمیوں کے لیے ایک اور طبی انخلاء، اب تک 2,785 مریض منتقل

ابوظہبی، 20 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے عالمی ادارہ صحت (WHO) کے تعاون سے غزہ کی پٹی سے مریضوں اور زخمیوں کے انخلاء کے سلسلے میں ایک اور خصوصی طبی پرواز مکمل کر لی ہے، جس میں 155 مریضوں اور زخمی افراد کے ہمراہ ان کے خاندان کے افراد کو بھی شامل کیا گیا۔
یہ پرواز اسرائیل کے رامون ایئرپورٹ سے روانہ ہوئی، جو کہ کرم ابو سالم کراسنگ کے ذریعے غزہ سے نکالی گئی تھی۔ اس انخلاء کے ساتھ، اب تک یو اے ای 2,785 فلسطینی مریضوں اور ان کے اہلِ خانہ کو علاج کی غرض سے ملک کے مختلف اسپتالوں میں منتقل کر چکا ہے۔
یہ امدادی کارروائی متحدہ عرب امارات کے صدر عزت ماب شیخ محمد بن زاید النہیان کی ہدایت پر عمل میں لائی گئی ہے، جس کے تحت 1,000 فلسطینی بچوں اور 1,000 کینسر کے مریضوں کو یو اے ای کے اسپتالوں میں علاج فراہم کرنے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے۔
وزارتِ خارجہ میں ترقیاتی و بین الاقوامی تنظیموں کے امور کے اسسٹنٹ وزیر اور یو اے ای ایڈ ایجنسی کے نائب چیئرمین سلطان محمد الشامسی نے اس موقع پر کہا کہ متحدہ عرب امارات غزہ میں شہریوں کی مشکلات کم کرنے اور جنگ و بحران سے پیدا شدہ اثرات کے ازالے کے لیے فوری انسانی ردعمل فراہم کر رہا ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ یہ اقدامات فلسطینی عوام سے بلاامتیاز اور مسلسل حمایت کے جذبے کی عکاسی کرتے ہیں، جو کہ یو اے ای کے بین الاقوامی انسانی مشن اور استحکام کے فروغ کی پالیسی کا حصہ ہے۔
الشامسی کے مطابق، شدید زخمیوں اور نازک حالت کے مریضوں کو ابوظہبی کے مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے، جبکہ دیگر افراد کو امارات ہیومنیٹیرین سٹی میں رکھا گیا ہے، جہاں انہیں ماہر طبّی ٹیموں کی نگرانی میں مکمل علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔
متحدہ عرب امارات نہ صرف طبی سہولیات بلکہ مریضوں، ان کے اہلِ خانہ، خواتین، بچوں اور بزرگوں کے لیے تعلیمی اور ثقافتی امداد بھی فراہم کر رہا ہے، تاکہ موجودہ انسانی بحران کے تباہ کن اثرات کو کم کیا جا سکے۔
یو اے ای کی جانب سے اقوام متحدہ کی تنظیموں اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر امدادی سرگرمیاں جاری ہیں، جن میں طبی خدمات کی فراہمی، ادویات اور ضروری طبّی آلات کی تقسیم، مصر کے العریش بندرگاہ پر لنگر انداز یو اے ای اسپتال بحری جہاز اور جنوبی غزہ میں قائم اماراتی فیلڈ اسپتال کی سرگرمیاں شامل ہیں۔
الشامسی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مسلسل طبی انخلاء کی پروازیں دراصل یو اے ای کی جامع اور فوری انسانی امداد کا حصہ ہیں، جس کا مقصد بحران کے اثرات کم کرنا اور سب سے زیادہ متاثرہ افراد کو ریلیف فراہم کرنا ہے۔