چین میں 'ویمنز اکانومی ڈائیلاگ'، اماراتی خواتین کی کامیابیاں عالمی سطح پر اجاگر

گوانگ زو، چین، 21 اگست 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی وزارت معیشت و سیاحت نے چین کے شہر گوانگژو میں منعقدہ 'ویمنز اکانومی ڈائیلاگ' میں شرکت کی۔ یہ شرکت اماراتی خواتین کے دن 2025 کی تقریبات کا حصہ تھی، جو اس سال "ہم سب ساتھ: پچاس سال کی کامیابیوں کا جشن" کے عنوان کے تحت منایا جا رہا ہے۔
تقریب کا بنیادی مقصد اماراتی خواتین کی عالمی سطح پر مؤثر موجودگی کو اجاگر کرنا، ان کی قابلِ تقلید کامیابیوں کو روشناس کرانا، اور امارات اور چین کے اقتصادی شعبوں میں سرگرم خواتین قائدین کے درمیان شراکت داری کو فروغ دینا تھا۔ یہ تمام کوششیں اماراتی قیادت کے اس وژن کا تسلسل ہیں جو خواتین کی خودمختاری اور مستقبل سازی میں ان کے کردار کو مستحکم بنانے کے لیے سرگرم ہے۔
تقریب میں شرکت کرنے والے اماراتی وفد کی قیادت بدریہ المیدور نے کی، جو وزارت معیشت و سیاحت میں اسسٹنٹ انڈر سیکریٹری برائے سپورٹ سروسز ہیں۔ ان کے ہمراہ گوانگژو میں امارات کی قونصل جنرل مریم الشامسی، اماراتی کاروباری شخصیت مریم المنصوری (جنرل مینجر، ری باؤنڈ)، اور اسکائی ریور اور اسال کے نمائندگان بھی موجود تھے۔
یہ پروگرام گوانگژو میں امارات کے قونصل خانے کے زیرِ اہتمام منعقد کیا گیا۔
بدریہ المیدور نے اس موقع پر کہا کہ خواتین کا بااختیار بنانا ہمیشہ سے امارات کی حکمتِ عملی کا حصہ رہا ہے۔ ان کے بقول، ریاست نے قیام کے ابتدائی دنوں سے ہی خواتین کو ترقی کے سفر میں فعال شراکت دار کے طور پر پیش کیا، اور اس ضمن میں قانون سازی، پالیسی سازی، اور سرکاری و نجی شعبے میں اقدامات کو مربوط کیا۔
انہوں نے کہاکہ، “ہمیں اماراتی خواتین کی ہر شعبے میں حاصل کردہ کامیابیوں پر فخر ہے۔ اس مکالمے کے ذریعے ہمارا مقصد چین میں کاروبار سے وابستہ خواتین کے ساتھ تعاون کو وسعت دینا ہے، تاکہ تنوع اور اختراع پر مبنی اقتصادی شراکت داری کو فروغ دیا جا سکے، اور دونوں ممالک کی نوجوان خواتین کو نئی راہیں دکھائی جا سکیں۔”
تقریب میں منعقد ہونے والے پینل ڈسکشنز میں خواتین کی مختلف اہم شعبوں میں شرکت کو اجاگر کیا گیا، جن میں پائیدار مالیات، سرمایہ کاری، فِن ٹیک، گرین بلڈنگ اور امارات میں غیر ملکی کمپنیوں کی مقامی سطح پر توسیع شامل ہیں۔
دونوں ممالک کی ممتاز خواتین قائدین نے اپنے پیشہ ورانہ تجربات شیئر کیے اور بتایا کہ کس طرح انہیں اپنے شعبوں میں آگے بڑھنے کے مواقع حاصل ہوئے۔
یہ مکالمہ اماراتی خواتین کی پائیدار ترقی میں قیادی کردار کو فروغ دینے کی مسلسل قومی کوششوں کا حصہ ہے، جو ’وی دی یو اے ای 2031‘ وژن اور دیگر قومی اہداف سے مکمل مطابقت رکھتا ہے۔