متحدہ عرب امارات کی نائیجیریا میں مسجد پر دہشتگرد حملے کی شدید مذمت

ابوظہبی، 21 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے شمالی نائیجیریا کی ایک مسجد کو نشانہ بنانے والے دہشتگرد حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد بے گناہ افراد جاں بحق ہو گئے۔
وزارتِ خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں اس المناک واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات ہر قسم کی انتہاپسندی، دہشتگردی اور تشدد کی مذمت کرتا ہے، جو اقوام کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کے مذموم عزائم پر مبنی ہوتے ہیں۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات، متاثرہ خاندانوں، نائیجیریا کی حکومت اور عوام کے ساتھ دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتا ہے اور اس بزدلانہ کارروائی کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دیتا ہے۔