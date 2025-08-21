کراچی میں آتشبازی کے گودام میں دھماکہ، 25 افراد زخمی، متعدد کی حالت تشویشناک

کراچی، 21 اگست 2025 (وام)--پاکستان کے ساحلی شہر کراچی میں جمعرات کے روز آتشبازی کے سامان کے گودام میں زور دار دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 25 افراد زخمی ہو گئے، جن میں سے بعض کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔
پولیس اور اسپتال ذرائع کے مطابق، دھماکہ اس وقت ہوا جب آتشبازی کا سامان ایک عمارت میں ذخیرہ کیا جا رہا تھا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس (اے پی) کی رپورٹ کے مطابق، واقعے کے فوراً بعد عمارت سے گھنا دھواں آسمان کی جانب بلند ہوتا دکھائی دیا۔
عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دھماکے کے نتیجے میں قریبی دکانوں کے شیشے چکنا چور ہو گئے اور سڑک پر ہر طرف شیشہ بکھر گیا۔ خوف زدہ شہریوں نے جائے وقوعہ سے بھاگ کر جان بچائی۔
سینئر پولیس افسر اسد رضا کے مطابق، آگ بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ کے عملے کو طلب کیا گیا جبکہ ریسکیو ٹیموں نے زخمیوں کو فوری طور پر مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا۔ زخمیوں میں راہگیر بھی شامل ہیں جو اتفاقاً دھماکے کی زد میں آ گئے۔