ابوظہبی پولیس کی بڑی کارروائی، 377 کلو گرام کرسٹل میتھ اسمگل کرنے والا بین الاقوامی گروہ گرفتار

ابوظہبی، 21 اگست 2025 (وام)--ابوظہبی پولیس کے جنرل کمانڈ نے قومی انسدادِ منشیات سروس کے تعاون سے ایک بین الاقوامی اسمگلنگ گروہ کے تین ایشیائی باشندوں کو گرفتار کر لیا ہے، جن کے قبضے سے 377 کلو گرام خطرناک نشہ آور مادہ ’کرسٹل میتھ‘ برآمد کیا گیا ہے۔
حکام کے مطابق، منشیات اسمگل کرنے والوں نے پیشہ ورانہ انداز میں یہ خطرناک مادہ سلائی مشین کے تیل کے ڈبوں میں چھپا رکھا تھا، تاہم پولیس کے انسدادِ منشیات افسران کی مستعدی اور تجربے نے ان کے عزائم کو ناکام بنا دیا۔
انسدادِ منشیات ڈائریکٹوریٹ کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر طاہر غریب الظاہری نے بتایا کہ ملزمان نے منشیات کو چھپانے کے لیے نہایت چالاکی سے نیا طریقہ اختیار کیا تھا، مگر سیکیورٹی اداروں کی بروقت کارروائی اور جدید وسائل کے استعمال سے یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔
بریگیڈیئر الظاہری کا کہنا تھا کہ یہ کامیاب کارروائی اس بات کا ثبوت ہے کہ قیادت کی جانب سے انسدادِ منشیات کے لیے وسائل اور تعاون کی فراہمی میں کوئی کمی نہیں کی جا رہی، جو قومی حکمتِ عملی کے تحت امارت میں سلامتی کو مزید مضبوط بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔
انہوں نے معاشرے کے تمام افراد کو خبردار کیا کہ منشیات کے استعمال سے متعلق جھوٹے دعووں میں ہرگز نہ آئیں، کیونکہ نشہ صرف تباہی، بیماری اور موت کا پیغام لاتا ہے، نہ کہ خوشی یا سکون۔
بریگیڈیئر الظاہری نے عوام سے اپیل کی کہ منشیات سے متعلق کسی بھی قسم کی اطلاع فوری طور پر پولیس کی 'أمان' ہاٹ لائن 8002626 پر دیں تاکہ معاشرے کو منشیات کے ناسور سے پاک رکھا جا سکے۔