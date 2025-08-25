امارات اور انگولا کے درمیان جامع اقتصادی شراکت داری معاہدہ، متعدد مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط

لوانڈا، 25 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور جمہوریہ انگولا کے صدر ژواو لورینسو نے دوطرفہ تعلقات کو نئی جہت دیتے ہوئے جامع اقتصادی شراکت داری معاہدہ (سیپا) اور متعدد مفاہمتی یادداشتوں کے تبادلے کی تقریب میں شرکت کی۔ یہ اقدام صدر امارات کے سرکاری دورہ انگولا کے دوران عمل میں آیا۔
شیخ محمد بن زاید نے کہا کہ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون میں نئی راہیں کھولے گا، تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا اور سرمایہ کاری کے مواقع کو وسعت دے گا۔ انہوں نے اسے افریقی ممالک کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کے فروغ کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا جو مشترکہ ترقی اور پائیداری کے وژن میں شریک ہیں۔
انگولا کے صدر ژواو لورینسو نے بھی سیپا اور مختلف مفاہمتی یادداشتوں کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ یہ اقدامات دونوں ممالک کے عوام کے لیے معاشی تعاون کو متنوع اور مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔
یہ سیپا معاہدہ تجارتی رکاوٹوں کو ختم کرنے، کسٹم ڈیوٹیز میں کمی، خدمات کی برآمدات کے لیے نئی منڈیاں کھولنے اور مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے نئے مواقع فراہم کرے گا۔ یاد رہے کہ 2024 میں امارات اور انگولا کے درمیان غیر تیل پر مبنی دوطرفہ تجارت 2.17 ارب ڈالر تک پہنچی، جب کہ 2025 کی پہلی ششماہی میں اس میں مزید 29.7 فیصد اضافہ ہوا اور یہ 1.4 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔
معاہدے پر امارات کی جانب سے وزیر برائے غیر ملکی تجارت ڈاکٹر ثانی بن احمد الزیودی اور انگولا کے وزیر صنعت و تجارت رئی میگیونس ڈی اولیویرا نے دستخط کیے۔
تقریب میں کئی اہم مفاہمتی یادداشتوں کا بھی تبادلہ ہوا۔ مصنوعی ذہانت کے شعبے میں تعاون کے معاہدے پر امارات کی جانب سے نائب وزیراعظم و وزیر داخلہ شیخ سیف بن زاید النہیان اور انگولا کے وزیر برائے اقتصادی ہم آہنگی جوزے ڈی لیما ماسانو نے دستخط کیے۔
اسی طرح متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک اور انگولا کے نیشنل بینک کے درمیان بھی ایک ایم او یو طے پایا، جس پر امارات کے گورنر خالد محمد بالامہ اور انگولا کے گورنر مانوئل آنتونیو تیاگو ڈایس نے دستخط کیے۔
اس کے علاوہ اماراتی کمپنی الظہرہ اور انگولا کی وزارتِ زراعت و جنگلات کے درمیان تعاون کا معاہدہ بھی طے پایا، جس پر امارات کی جانب سے احمد سعید السویٴدی اور انگولا کے وزیر خارجہ تیتے آنتونیو نے دستخط کیے۔
مزید برآں دونوں ممالک نے سیاسی مشاورت، سفارتی تعلقات، سیاحت، سرمایہ کاری، تجدید پذیر توانائی، ثقافت، تعلیم، محنت، کھیل، صحت، ماحولیات اور ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں بھی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔