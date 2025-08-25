حاکمِ شارجہ کا دبّا الحصن کے قلعہ الحصن کو یونیسکو میں رجسٹر کرانے کا اعلان

شارجہ، 25 اگست، 2025 (وام)--سپریم کونسل کے رکن اور شارجہ کے حکمران عزت مآب شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی نے اعلان کیا ہے کہ دبّا الحصن کے تاریخی قلعہ الحصن کو ترقیاتی کام مکمل ہونے کے بعد یونیسکو میں رجسٹر کرایا جائے گا۔ یہ اقدام شارجہ کی اُس پالیسی کی عکاسی کرتا ہے جس کے تحت تاریخی، ثقافتی اور انسانی ورثے کے تحفظ کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے اور ایسے مقامات کو عالمی سطح پر اجاگر کیا جا رہا ہے جو قدیم انسانی تاریخ کو نئی جہت دیتے ہیں۔
شیخ سلطان القاسمی نے قلعے کی ساخت پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ یہ تین منزلوں پر مشتمل ہے جو مختلف ادوار—ہرمیس، پرتگالی اور القواسم—کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ان حصوں کو ایک خصوصی سایہ دار چھت کے نیچے محفوظ کیا گیا ہے تاکہ نوادرات اور زائرین دونوں کو دھوپ اور بارش سے بچایا جا سکے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ورثے کے تحفظ میں غیر معمولی باریکی اور خیال رکھا گیا ہے۔
حاکمِ شارجہ نے براہِ راست نشری پروگرام "ڈائریکٹ لائن" میں ایک ٹیلیفونک گفتگو کے دوران یہ بھی بتایا کہ دبّا الحصن میں ایک قدیم مگر متروک مربع قلعے کو بحال کر کے عوام کے لیے کھولا جائے گا۔ ساتھ ہی اردگرد کے روایتی بازاروں اور پرانے گھروں کی مرمت اور تزئین نو بھی کی جائے گی۔ ان منصوبوں سے شہر کی تاریخی کشش میں اضافہ ہوگا اور مقامی رہائشیوں کو بھی اس کے ثمرات ملیں گے۔