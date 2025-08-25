صدرِ امارات شیخ محمد بن زاید کا مصر کا برادرانہ دورہ، صدر السیسی سے ملاقات

العالمین، مصر، 25 اگست 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید النہیان برادرانہ دورے پر مصر کے شہر نیو العلمین پہنچ گئے۔
ایئرپورٹ پر مصری صدر عبدالفتاح السیسی نے پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اس موقع پر دوستانہ اور خوشگوار گفتگو کی جس میں دوطرفہ تعلقات کی گہرائی اور تاریخی بنیادوں کو اجاگر کیا گیا۔
شیخ محمد بن زاید نے پرخلوص خیرمقدمی انداز پر صدر السیسی کا شکریہ ادا کیا۔ جواباً مصری صدر نے کہا کہ صدر امارات کو مصر اور اس کی عوام کے دلوں میں ایک خاص مقام حاصل ہے، جو دراصل اس رشتے کی توسیع ہے جسے متحدہ عرب امارات کے بانی مرحوم شیخ زاید بن سلطان النہیان نے مصری عوام کے ساتھ استوار کیا تھا۔