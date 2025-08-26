دبئی میں ڈرائیونگ ٹریننگ کا نیا دور، آر ٹی اے کا ’تدریب‘ ڈیجیٹل پلیٹ فارم عالمی معیار پر مستند

دبئی، 26 اگست، 2025 (وام)--دبئی کی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی (آر ٹی اے) نے ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹس کو ڈیجیٹل نیٹ ورک میں جوڑتے ہوئے ’تدریب‘ پلیٹ فارم کے تحت نئے ڈرائیوروں کی تربیت و اہلیت کے عمل کو مکمل طور پر خودکار بنا دیا ہے۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ٹریننگ، اسسمنٹ اور تربیتی ریکارڈ کی مکمل ڈیجیٹائزیشن عمل میں لائی گئی ہے۔
آر ٹی اے کی لائسنسنگ ایجنسی کے سی ای او احمد محبوب کے مطابق یہ نظام اعداد و شمار کی بنیاد پر تربیتی ضروریات کی نشاندہی کرتا ہے تاکہ ڈرائیوروں کو اعلیٰ معیار کی تربیت فراہم کی جا سکے اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے لیس ڈرائیورز تیار ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدام عالمی بہترین طریقہ کار کے مطابق حفاظت کے بلند ترین معیار کو یقینی بناتا ہے اور کارکردگی و حکمرانی کے نظام کو مزید مضبوط کرتا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ پلیٹ فارم جدید مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے، جو 27 تربیتی مراکز، 3,400 انسٹرکٹرز اور 3,000 سے زائد ٹریننگ گاڑیوں کو مرکزی نظام سے جوڑتا ہے۔ ہر گاڑی کی روٹ جیو-ٹرَیکنگ کے ذریعے ریکارڈ کی جاتی ہے۔ سالانہ ڈھائی لاکھ سے زائد تربیت یافتہ امیدوار اس پلیٹ فارم کے تحت چھ ملین گھنٹوں کی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ یہ نظام مکمل طور پر کاغذی کارروائی سے پاک اور محفوظ ہے۔
لائسنسنگ ایجنسی کے مطابق ’تدریب‘ پلیٹ فارم کی بدولت تربیت کے معیار میں بہتری، جانچ میں شفافیت، اور نئے ڈرائیوروں میں حادثاتی شرح میں کمی جیسے نتائج سامنے آئے ہیں۔ اسمارٹ ڈیش بورڈز کے ذریعے تربیتی اشاریوں کی نگرانی، پرفارمنس ایویلیوایشن کا خودکار نظام، اور پرمٹس کے اجرا میں نصف وقت کی کمی بھی اس کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ آپریٹنگ اخراجات گھٹے ہیں اور 97 فیصد انسٹرکٹرز نے مقررہ تربیتی مراحل پر عملدرآمد یقینی بنایا ہے۔
آر ٹی اے کے مطابق یہ پلیٹ فارم دنیا کا پہلا متحدہ نظام ہے جسے انٹرنیشنل کمیشن فار ڈرائیور ٹیسٹنگ (CIECA) نے تسلیم کیا ہے۔ رواں برس اسے پرنس مائیکل انٹرنیشنل روڈ سیفٹی ایوارڈ بھی دیا گیا۔
ادارے نے آئندہ مرحلے میں تربیتی سفر کو مزید بہتر بنانے کے لیے مصنوعی ذہانت سے ذاتی نوعیت کی تربیت، ڈیٹا پر مبنی پالیسی سازی اور نگرانی کے خودکار نظام پر توجہ مرکوز کرنے کا عندیہ بھی دیا ہے تاکہ اس پلیٹ فارم کو آئندہ نسلوں کیلئے مزید پائیدار بنایا جا سکے۔