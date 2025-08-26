غزہ کیلئے امارات کا 81واں فضائی امدادی مشن، چار ہزار ٹن سے زائد اشیائے ضروریہ کی ترسیل

غزہ، 26 اگست، 2025 (وام)-- متحدہ عرب امارات نے فلسطینی عوام کیلئے انسانی ہمدردی کی امداد کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آج 'برڈس آف گوڈنس آپریشن' کے تحت 81واں فضائی مشن مکمل کیا۔ یہ کارروائی ہاشمیہ مملکتِ اردن کے تعاون اور جرمنی و انڈونیشیا کی شمولیت کے ساتھ انجام دی گئی۔
ترسیل میں بڑی مقدار میں غذائی اجناس شامل تھیں جو اماراتی فلاحی اداروں اور تنظیموں کے تعاون سے تیار کی گئیں تاکہ غزہ کی سنگین انسانی صورتحال میں مقامی آبادی کی فوری ضروریات پوری کی جا سکیں۔
بیان کے مطابق اس تازہ فضائی امداد کے بعد 'برڈس آف گوڈنس آپریشن' کے تحت فراہم کی جانے والی مجموعی امداد چار ہزار چھہتر ٹن سے تجاوز کر گئی ہے، جو امارات کے اس غیر متزلزل عزم کی غمازی کرتی ہے کہ فلسطینی عوام کو سہارا دیا جائے اور ان کے حوصلے کو مضبوط بنایا جائے۔
اماراتی اقدامات نے ایک بار پھر اس بات کو نمایاں کیا ہے کہ عالمی ریلیف مہمات میں امارات کا کردار قائدانہ حیثیت رکھتا ہے، جہاں علاقائی و بین الاقوامی تعاون کو یکجا کر کے متاثرہ عوام کی تکالیف کم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔