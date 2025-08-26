امارات اور انگولا میں خواتین کی ترقی کیلئے اشتراک، تعاون کے نئے باب کا آغاز

لوانڈا، 26 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور جمہوریہ انگولا کے صدر جواؤ لورینسو کی موجودگی میں جنرل ویمنز یونین اور انگولا کی وزارتِ سماجی امور، خاندان و خواتین کے فروغ (MASFAMU) کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ یہ معاہدہ شیخ محمد بن زاید کے سرکاری دورۂ انگولا کے موقع پر طے پایا جو دونوں ممالک کے اسٹریٹجک تعلقات کی مضبوطی کی عکاسی کرتا ہے۔
یہ معاہدہ انگولا کی وزیر سماجی امور آنا پاؤلا دو سیکرامینتو نیٹو اور جنرل ویمنز یونین کی سیکریٹری جنرل نورة خلیفہ السویدی نے دستخط کیا۔ اس کے تحت دونوں فریقین تعلیم، سائنس، معیشت، صحت اور ماحولیات جیسے شعبوں میں مشترکہ پروگرام اور منصوبے شروع کریں گے۔ اس میں خواتین کی معاشی خوشحالی بڑھانے، اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے فروغ کیلئے تجربات و نظریات کے تبادلے کی شقیں بھی شامل ہیں تاکہ خواتین کو کارگاہوں میں زیادہ سے زیادہ مواقع مل سکیں۔
اس موقع پر نورة السویدی نے کہا کہ یہ مفاہمتی یادداشت دانشمندانہ قیادت اور “ام الامارات” شیخہ فاطمہ بنت مبارک کی ہدایات کے عین مطابق ہے۔ ان ہدایات کا مقصد خواتین کی مقامی اور عالمی سطح پر معاونت اور بااختیاری کو مزید فروغ دینا اور دوست ممالک کے ساتھ تعاون کو وسعت دینا ہے۔
انہوں نے زور دیا کہ یہ مشترکہ تعاون اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ امارات دنیا بھر میں خواتین کے کردار کو اجاگر کرنے اور انہیں ترقی کا اہم شراکت دار بنانے کے لئے پرعزم ہے۔ ان کے بقول، امارات خواتین کو اثر و رسوخ اور تخلیقی صلاحیتوں کی ایک متاثر کن مثال کے طور پر سامنے لانے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔