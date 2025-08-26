فلسطینی خواتین کیلئے امارات اور جنرل ویمنز یونین کی امداد قابلِ ستائش: امل الآغا

قاہرہ، 26 اگست، 2025 (وام)--قاہرہ (وام)-- فلسطینی ویمنز یونین قاہرہ کی چیئرپرسن امل الآغا نے فلسطینی خواتین کی معاونت اور ریلیف کے سلسلے میں متحدہ عرب امارات اور جنرل ویمنز یونین کے کردار کو انتہائی سراہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلسل انسانی ہمدردی اور غذائی امداد نے غزہ میں مشکلات کا سامنا کرنے والی خواتین کو حوصلہ اور استقامت بخشی ہے۔
امارات نیوز ایجنسی (وام)، سے گفتگو میں امل الآغا نے کہا کہ امارات نے خواتین کے مسائل پر کام کرنے والی فلاحی تنظیموں، گھرانوں کی کفالت کرنے والی خواتین اور طالبات کی ہر سطح پر مدد فراہم کی ہے۔ ان کے مطابق جنرل ویمنز یونین کی کاوشیں عرب یکجہتی کی شاندار مثال ہیں، خاص طور پر فلسطینی خواتین کی انجمنوں اور ترقیاتی منصوبوں کو سہارا دینے میں۔
انہوں نے مزید بتایا کہ امارات نے ‘الفارس الشهم’ اور 'برڈس آف گوڈنس' جیسے منصوبوں کے ذریعے غزہ میں فیلڈ اسپتال قائم کیے، ویکسینیشن مہمات چلائیں اور غذائی امداد کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس کے علاوہ مصر کے ساتھ مشترکہ منصوبے کے تحت متاثرہ علاقوں میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا گیا۔
امل الآغا نے آخر میں امارات کی مسلسل امداد پر مخلصانہ تشکر کا اظہار کرتے ہوئے مصر کے اس کردار کو بھی سراہا جس کے ذریعے غزہ کی پٹی میں انسانی ہمدردی کی امداد کی ترسیل ممکن ہوئی۔