غزہ میں اسرائیلی فائرنگ سے مزید 70 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 62 ہزار سے متجاوز

رام اللہ، 26 اگست، 2025 (وام)--غزہ کی پٹی میں آج صبح سے اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں مزید ستر فلسطینی شہید ہوگئے۔ فلسطینی طبی ذرائع کے مطابق اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی کارروائیوں کے نتیجے میں اب تک شہداء کی تعداد بڑھ کر 62 ہزار 819 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ ایک لاکھ 58 ہزار 629 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ زیادہ تر شہداء اور زخمیوں میں بچے اور خواتین شامل ہیں، جب کہ نو ہزار سے زائد افراد تاحال لاپتہ ہیں۔
دوسری جانب بیت المقدس کی مسیحی قیادت نے غزہ میں انسانی المیے کے خاتمے اور آزادیِ عبادت کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات پر زور دیا ہے۔ یہ اپیل آج اس وقت سامنے آئی جب یروشلم اور تمام فلسطین، شام، عرب، دریائے اردن کے پار، قانا اور صہیون کے بطریارک نے امریکی سینیٹ کے دو ارکان سے ملاقات کی۔
ملاقات میں اس بات پر گہری تشویش ظاہر کی گئی کہ اسرائیل کی جانب سے دو برس سے جاری جنگ کے نتیجے میں غزہ کی پٹی ایک سنگین انسانی بحران کا شکار ہے، جس کے اثرات روز بروز شدید تر ہوتے جا رہے ہیں۔