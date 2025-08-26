اقوام متحدہ میں مصنوعی ذہانت کے عالمی نظم کے لیے دو نئے اداروں کے قیام کا خیرمقدم

نیویارک، 26 اگست، 2025 (وام)--اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریش نے جنرل اسمبلی کے اُس فیصلے کا پرجوش خیرمقدم کیا ہے جس کے تحت مصنوعی ذہانت (اے آئی) کی نگرانی اور عالمی تعاون کو فروغ دینے کے لیے دو نئے ادارے قائم کیے جائیں گے۔
اقوام متحدہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق “اقوام متحدہ کا آزاد بین الاقوامی سائنسی پینل برائے مصنوعی ذہانت” اور “عالمی مکالمہ برائے اے آئی نظم” کے قیام کو ایک اہم پیش رفت قرار دیا گیا ہے، جو اس ٹیکنالوجی کے فوائد سے استفادہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے خطرات سے نمٹنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ یہ فیصلہ اُس عالمی ڈیجیٹل چارٹر پر عملدرآمد کی علامت ہے جو ستمبر 2024 میں “پیکٹ فار دی فیوچر” کے تحت رکن ممالک نے منظور کیا تھا۔
سیکریٹری جنرل نے عندیہ دیا ہے کہ سائنسی پینل کے لیے ماہرین کی نامزدگیوں کا کھلا اعلان جلد کیا جائے گا۔ یہ پینل اپنی سالانہ رپورٹس “عالمی مکالمہ برائے اے آئی نظم” کے اجلاسوں میں پیش کرے گا، جو جولائی 2026 میں جنیوا اور 2027 میں نیویارک میں منعقد ہوں گے۔
گوتریش نے تمام اسٹیک ہولڈرز پر زور دیا کہ وہ اس تاریخی اقدام کی حمایت کریں اور ایسے مستقبل کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں جس میں مصنوعی ذہانت پوری انسانیت کی مشترکہ بھلائی کے لیے کارآمد ہو۔