عجمان کے ولی عہد کی سائبر سیکیورٹی حکام سے ملاقات، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ پر غور

عجمان، 27 اگست 2025 (وام) --عجمان کے ولی عہد اور ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین، شیخ عمار بن حمید النعیمی نے اماراتی سائبر سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر محمد الکویتی اور ڈیجیٹل اجمان کی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر عہد شہیل سے ملاقات کی۔ یہ اجلاس اجمان رولرز کورٹ میں منعقد ہوا، جس میں متعدد شیوخ اور حکام نے بھی شرکت کی۔
گفتگو کے دوران ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو مضبوط بنانے اور قومی ترجیحات کے مطابق سائبر سیکیورٹی کو فروغ دینے پر زور دیا گیا۔ شیخ عمار نے اماراتی سائبر سیکیورٹی کونسل کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ ڈیجیٹل معیشت کے تحفظ اور ملک کی عالمی ساکھ کو مستحکم کرنے میں اس کا کردار نہایت اہم ہے۔
انہوں نے کہا کہ تیز رفتار ڈیجیٹل تبدیلی کے اس دور میں سائبر سیکیورٹی معیشتی اور سماجی استحکام کی ضمانت ہے، اور اجمان حکومت اس شعبے میں ملکی افرادی قوت کی صلاحیتوں کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔
اجلاس میں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی ترقی پر بھی بات چیت ہوئی، جو اہم شعبوں کی پیش رفت اور سرکاری ڈیجیٹل خدمات کو بہتر بنانے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔
ڈاکٹر محمد الکویتی نے کہا کہ ڈیجیٹل تبدیلی اب ایک ٹیکنالوجی کا ’’آپشن‘‘ نہیں بلکہ اداروں کی ترقی کا بنیادی ستون بن چکی ہے۔ ان کے مطابق کلاؤڈ کمپیوٹنگ ڈیٹا کے ذخیرہ، انتظام اور تجزیے میں اعلیٰ صلاحیتوں کے باعث ناگزیر ہے، جو سرکاری خدمات کو زیادہ موثر، کم لاگت اور لچکدار بناتی ہے۔
ڈیجیٹل اجمان کی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر عہد شہیل نے کہا کہ ڈیجیٹل حل اور مصنوعی ذہانت میں سرمایہ کاری اجمان کو اسمارٹ سٹی کے عالمی ماڈلز میں شامل کرنے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کے مطابق یہ سرمایہ کاری حکومتی خدمات کی کارکردگی اور پائیداری کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ ایک محفوظ اور جدید ڈیجیٹل مستقبل کے قیام میں بھی معاون ہے۔