یو اے ای اور انگولا میں کاروباری کونسل کے قیام پر معاہدہ، دوطرفہ سرمایہ کاری کے نئے امکانات

لوانڈا، 27 اگست 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے فیڈریشن آف چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور انگولا کے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (CCIA) کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں جس کے تحت یو اے ای–انگولا بزنس کونسل قائم کی جائے گی۔ یہ اقدام دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مستحکم بنانے اور سرمایہ کاری کے مواقع کو وسعت دینے کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔
یہ معاہدہ یو اے ای کے اعلیٰ سطحی اقتصادی وفد کے دورۂ لوانڈا کے دوران طے پایا۔ دستخطی تقریب میں فیڈریشن کے نائب چیئرمین اور شارجہ چیمبر کے سربراہ عبداللہ سلطان العوئیس اور انگولا کے چیمبر آف کامرس کے صدر وِسنٹے سوآریس نے باضابطہ طور پر معاہدے پر دستخط کیے۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے سرکردہ حکام اور کاروباری شخصیات بھی موجود تھیں۔
عبداللہ سلطان العوئیس نے اپنے بیان میں کہا کہ یو اے ای–انگولا بزنس کونسل کا قیام دوستی پر مبنی تعلقات میں ایک نیا اور اہم موڑ ہے، جو دونوں ممالک کے درمیان تیزی سے بڑھتے ہوئے تعاون کو مزید وسعت دے گا۔ ان کے مطابق اس کونسل کا مقصد یہ ہے کہ دونوں منڈیوں میں کاروباری اداروں کے لیے حقیقی اور امید افزا مواقع پیدا کیے جائیں، اور اس سلسلے میں دونوں ملکوں کے چیمبرز کی مکمل حمایت حاصل رہے گی۔
العوئیس نے مزید بتایا کہ یہ کونسل مشترکہ ایجنڈے کے تحت ترجیحی اقتصادی شعبوں میں تجارتی اور تشہیری پروگرامز کا آغاز کرے گی۔ ساتھ ہی یہ پلیٹ فارم سرمایہ کاروں اور کاروباری افراد کو اپنے منصوبے پیش کرنے، پائیدار شراکت داریاں قائم کرنے اور نئی سرمایہ کاری کے امکانات تلاش کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔
انگولا کی جانب سے اس کونسل کے قیام کو ایک اہم ذریعہ قرار دیا گیا جس کے ذریعے مشترکہ مفادات کو عملی اقدامات میں ڈھالا جا سکے گا۔ انگولین کاروباری طبقے نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ کونسل کے پلیٹ فارم پر اسٹریٹجک شراکت داریوں کو فروغ دیں گے، اقتصادی مکالمے کو بڑھائیں گے اور نئی منڈیوں کے حوالے سے معلومات کا تبادلہ کریں گے۔
معاہدے کے مطابق یو اے ای–انگولا بزنس کونسل دونوں ملکوں کی کاروباری برادری کے درمیان مستقل روابط کو یقینی بنائے گی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے مواقع پر معلومات فراہم کرے گی اور متعلقہ قوانین و ضوابط سے آگاہی بڑھائے گی۔ مزید برآں مشترکہ نمائشوں، کانفرنسوں اور تجارتی وفود کے تبادلوں کا اہتمام بھی کیا جائے گا تاکہ دوطرفہ اقتصادی مفادات کو تقویت ملے۔