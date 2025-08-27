صدر شیخ محمد بن زاید کا مصر کا دورہ، دو طرفہ تعلقات کی گہرائی کا مظہر قرار

قاہرہ، 27 اگست، 2025 (وام)--مصر کے وزیراعظم مصطفیٰ مدبولی نے کہا ہے کہ صدرِ امارات شیخ محمد بن زاید النہیان کا دورہٴ مصر اور ان کی صدر عبدالفتاح السیسی سے ملاقات دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کی گہرائی اور برادرانہ تعلقات کی مضبوطی کو اجاگر کرتی ہے۔
وزیراعظم نے کابینہ کے ہفتہ وار اجلاس کے آغاز میں گفتگو کرتے ہوئے اس امر پر زور دیا کہ مصر اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات عرب دنیا میں تعاون کی ایک نمایاں مثال ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ قاہرہ ان تعلقات کو مزید فروغ دینے اور اسٹریٹجک شراکت داری کو وسعت دینے کا خواہاں ہے تاکہ دونوں برادر ملکوں اور عوام کی توقعات پوری کی جا سکیں۔
انہوں نے کہا کہ صدر شیخ محمد بن زاید کا یہ دورہ نہ صرف باہمی تعلقات کی مضبوطی کی علامت ہے بلکہ اس بات کا بھی اعادہ کرتا ہے کہ قاہرہ اور ابوظہبی علاقائی ترجیحات، بالخصوص عرب معاملات، غزہ کی صورتحال اور خطے میں استحکام کے لیے مشترکہ ہم آہنگی کو جاری رکھیں گے۔
وزیراعظم مدبولی کے مطابق یہ دورہ اس امر کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ دونوں ممالک کی قیادتیں علاقائی اور عالمی مسائل پر مستقل مشاورت اور براہِ راست رابطے کو اہمیت دیتی ہیں، تاکہ عوامی مفادات کو یقینی بنایا جا سکے اور خطے میں امن و سلامتی کو فروغ دیا جا سکے۔
مزید برآں، انہوں نے بتایا کہ مصر اور امارات کے مابین توانائی، سرمایہ کاری اور اقتصادی ترقی سمیت مختلف کلیدی شعبوں میں تعاون میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں حکومتیں اس تعاون کو مزید مستحکم اور وسیع کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں تاکہ مشترکہ مفادات کے ساتھ ساتھ خطے میں جامع ترقی کے اہداف کو بھی تقویت دی جا سکے۔