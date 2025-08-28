فرسٹ ابوظہبی بینک کا 50 ملین ڈالر کا ’’بلو بانڈ‘‘ اجراء، خلیجی ممالک میں اپنی نوعیت کا پہلا اقدام

ابوظہبی، 28 اگست، 2025 (وام)--فرسٹ ابوظہبی بینک (FAB) نے 390 ملین ہانگ کانگ ڈالر (50 ملین امریکی ڈالر) مالیت کا پانچ سالہ ’’بلو بانڈ‘‘ جاری کیا ہے جو خلیجی ممالک میں کسی مالیاتی ادارے کی جانب سے اپنی نوعیت کا پہلا اقدام ہے۔
یہ بانڈ پائیدار مالیاتی فریم ورک 2023 اور انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹ ایسوسی ایشن کے ’’گرین بانڈ پرنسپلز‘‘ کے مطابق جاری کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یو اے ای واٹر ایجنڈا 2036 کی معاونت کرتے ہوئے سمندری ماحولیاتی نظام میں جدت اور پائیدار انفراسٹرکچر کو فروغ دینا ہے۔
یہ بانڈ نہ صرف متحدہ عرب امارات کے وسیع تر ماحولیاتی اہداف سے مطابقت رکھتا ہے بلکہ ان اہم بین الاقوامی تقریبات سے بھی جڑا ہے جن کی میزبانی ابوظہبی آنے والے مہینوں میں کرے گا، جن میں اکتوبر 2025ء میں انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر (IUCN) کانگریس اور دسمبر 2026ء میں اقوام متحدہ کی واٹر کانفرنس شامل ہیں۔
اس بانڈ کے ذریعے حاصل ہونے والی رقم ان منصوبوں پر خرچ کی جائے گی جن کا مقصد سمندروں کی صحت کو محفوظ بنانا اور بحال کرنا ہے، تاکہ طویل المدتی ماحولیاتی تحفظ اور اقتصادی لچک کو یقینی بنایا جا سکے۔
اس لین دین میں کریڈٹ ایگری کول کارپوریٹ اینڈ انویسٹمنٹ بینک نے واحد ڈیلر کے طور پر فرسٹ ابوظہبی بینک کی معاونت کی۔