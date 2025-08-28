البانیا میں جنگلاتی آگ: اماراتی ٹیم کے 28 فضائی آپریشن، 1300 ٹن پانی استعمال

تیرانہ، 28 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی ریسکیو ٹیم البانیا کے مختلف علاقوں میں بھڑکنے والی جنگلاتی آگ پر قابو پانے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے۔
ٹیم کی آمد کے بعد اب تک 28 خصوصی فضائی آپریشن کیے جا چکے ہیں جن میں دو بلیک ہاک ہیلی کاپٹروں کے ذریعے 700 مرتبہ پانی برسایا گیا۔ ان کارروائیوں میں 1,298 ٹن سے زائد پانی استعمال کیا گیا جس سے آگ کو محدود کرنے اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے میں نمایاں کامیابی ملی۔
یہ غیر معمولی اقدامات اس وقت کیے جا رہے ہیں جب ٹیم کو زمین پر شدید مشکلات کا سامنا ہے، جن میں انتہائی بلند درجہ حرارت اور متاثرہ علاقوں کا دشوار گزار پہاڑی جغرافیہ شامل ہے۔ اس کے باوجود کارروائیاں البانوی حکام کے ساتھ قریبی تعاون اور مستقل رابطے میں انجام دی جا رہی ہیں۔
اماراتی ٹیم نے اپنا مشن گرامش، بالولی، ساحلی علاقے ولورا اور دیگر مقامات کے جنگلات سے شروع کیا ہے۔ یہ تمام اقدامات صدر متحدہ عرب امارات، شیخ محمد بن زاید النہیان کی ہدایت پر کیے جا رہے ہیں تاکہ البانیا کو جنگلاتی آگ پر قابو پانے میں مدد فراہم کی جا سکے۔
اماراتی ٹیم اور البانوی حکام کے درمیان رابطہ اجلاس بھی جاری ہیں جن میں فائر فائٹنگ کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ان علاقوں پر بھی مسلسل نگرانی رکھی جا رہی ہے جہاں آگ پر قابو پا لیا گیا ہے تاکہ دوبارہ بھڑکنے سے روکا جا سکے۔