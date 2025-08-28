امارات کی شمولیت سے انٹرنیشنل سکیورٹی الائنس کی کامیاب کارروائی، 2.9 ارب ڈالر مالیت کی منشیات برآمد

ابوظہبی، 28 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی شرکت سے انٹرنیشنل سکیورٹی الائنس (ISA) نے دنیا بھر میں منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث بین الاقوامی جرائم پیشہ گروہوں کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 2.9 ارب ڈالر مالیت کی منشیات ضبط کر لیں۔ اس مشترکہ آپریشن میں دنیا کے 25 ممالک اور متعدد بین الاقوامی پولیس اداروں نے حصہ لیا۔
یہ الائنس کی جانب سے فضائی، بحری اور زمینی سطح پر دوسرا بڑا آپریشن تھا جس کے دوران 822 ٹن سے زائد مختلف اقسام کی منشیات قبضے میں لی گئیں اور 12 ہزار 564 مشتبہ افراد کو دنیا بھر میں گرفتار کیا گیا۔
دو ماہ تک جاری رہنے والی اس کارروائی میں انٹرنیشنل سکیورٹی الائنس کے کئی رکن ممالک شریک تھے جن میں متحدہ عرب امارات، بحرین، اسپین، مراکش، فرانس، نیدرلینڈز، سلوواکیہ اور اٹلی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ امیری پول (امریکی پولیس آرگنائزیشن) سے وابستہ کولمبیا، ارجنٹینا، بولیویا، برازیل، چلی، ایکواڈور، پیراگوئے، ایل سلواڈور، گوئٹے مالا، پانامہ، وینزویلا اور پیرو نے بھی حصہ لیا۔ یوروپول کے تحت کروشیا اور بیلجیئم نے شرکت کی جبکہ مالدیپ، اردن اور نیپال بھی اس آپریشن کا حصہ تھے۔
اس وسیع البنیاد تعاون سے نئے جرائم پیشہ نیٹ ورکس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے، منشیات اسمگلنگ کے طریقۂ کار پر تجربات کے تبادلے، رکن ممالک اور پارٹنرز کے درمیان مشترکہ حکمتِ عملی کو فروغ دینے اور دو طرفہ تعلقات بہتر بنانے میں مدد ملی۔ اس کے نتیجے میں فیلڈ کوآرڈینیشن کی صلاحیت میں اضافہ، مشترکہ تیاریوں میں بہتری اور منشیات کی سرحد پار ترسیل روکنے کے لیے پیشگی اقدامات کا نظام مزید مؤثر ہوا۔
یہ بات قابل ذکر ہے کہ انٹرنیشنل سکیورٹی الائنس 2017ء میں فرانس اور متحدہ عرب امارات نے قائم کیا تھا جس کا مقصد رکن ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دینا اور مشترکہ سکیورٹی چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے۔ الائنس کا فوکس بنیادی طور پر بین الاقوامی منظم جرائم کے خلاف کارروائی ہے جس میں اعلیٰ سطحی اسٹریٹجک تعاون اور فیلڈ آپریشنز کو یکجا کیا جاتا ہے تاکہ بہتر نتائج حاصل ہوں۔
الائنس کی یہ کوششیں نہ صرف منشیات کے عالمی کاروبار کے خلاف کامیابی کا ذریعہ ہیں بلکہ یہ بھی ظاہر کرتی ہیں کہ متحدہ عرب امارات بین الاقوامی سکیورٹی ایجنڈے کی تشکیل میں ایک فعال اور مؤثر قوت کے طور پر اپنی حیثیت مستحکم کر رہا ہے اور علاقائی و عالمی سطح پر اسٹریٹجک شراکت داریوں کو فروغ دے رہا ہے۔