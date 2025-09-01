یمن کے مغربی ساحلی علاقوں میں سیلاب متاثرین کے لیے امارات کی ہنگامی امداد، 960 خاندان مستفید

ابوظہبی، یکم ستمبر 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے یمن کے مغربی ساحلی علاقوں میں آنے والے شدید سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کے لیے ہنگامی بنیادوں پر امدادی سامان روانہ کیا ہے، جس کا مقصد متاثرہ افراد کی فوری ضروریات کو پورا کرنا اور ان کے مشکالات میں کمی لانا ہے۔
ایمریٹس ریڈ کریسنٹ کے تحت فراہم کی جانے والی اس امداد میں خیمے، غذائی اشیاء اور دیگر ضروری امدادی سامان شامل تھا، جو مجموعی طور پر 960 متاثرہ خاندانوں تک پہنچایا گیا۔ یہ سامان ان خاندانوں کی مدد کے لیے فراہم کیا گیا ہے جو سیلاب کے باعث شدید مشکلات اور غیر انسانی حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔
متحدہ عرب امارات کی جانب سے یہ اقدام یمنی عوام کے ساتھ مستقل یکجہتی، انسانی ہمدردی کے جذبے اور ان کے معیارِ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جاری کوششوں کا حصہ ہے۔
اماراتی حکام کے مطابق ملک کی قیادت اس بات پر پختہ یقین رکھتی ہے کہ انسانی بحرانوں میں بروقت امداد فراہم کر کے نہ صرف مصیبت زدہ افراد کا سہارا بنا جا سکتا ہے بلکہ علاقائی استحکام میں بھی معاونت کی جا سکتی ہے۔