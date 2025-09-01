یورپ میں ماحولیاتی آلودگی سے متاثرہ افراد کی شرح میں کمی، مالٹا سرفہرست جبکہ کروشیا سب سے کم متاثر

برسلز، یکم ستمبر، 2025 (وام)--یورپی یونین کے شماریاتی ادارے ’’یوروسٹیٹ‘‘ کی تازہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ سال 2023 کے دوران یورپی یونین کی مجموعی آبادی میں سے 12.2 فیصد افراد نے ماحولیاتی آلودگی، گندگی یا دیگر ماحولیاتی مسائل کو اپنے گھریلو معمولات پر اثر انداز قرار دیا۔ یہ شرح 2019 میں 15.1 فیصد تھی، جس میں واضح کمی دیکھی گئی ہے۔
رپورٹ کے مطابق مالٹا ان ممالک میں سرفہرست رہا جہاں سب سے زیادہ شہریوں نے ماحولیاتی مسائل کی شکایت کی۔ مالٹا میں 34.7 فیصد افراد نے ان مسائل کو اپنی زندگی پر اثرانداز قرار دیا، جب کہ یونان 20.5 فیصد کے ساتھ دوسرے، اور جرمنی 16.8 فیصد کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا۔
اس کے برعکس، کروشیا میں یہ شرح سب سے کم رہی، جہاں صرف 4.2 فیصد افراد نے ماحولیاتی آلودگی سے متاثر ہونے کی نشاندہی کی۔ اس کے بعد سویڈن 5.0 فیصد اور سلوواکیہ 5.8 فیصد کے ساتھ نسبتاً کم متاثر ممالک میں شامل رہے۔
یوروسٹیٹ کی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شہری علاقوں میں رہنے والے افراد ماحولیاتی مسائل سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں یہ شرح صرف 6.8 فیصد تھی، جب کہ قصبوں اور مضافاتی علاقوں میں 10.5 فیصد اور بڑے شہروں میں یہ تناسب 17.2 فیصد تک پہنچ گیا۔
یہ اعداد و شمار اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ یورپی یونین کی ماحولیاتی پالیسیوں نے کچھ حد تک بہتری ضرور لائی ہے، تاہم شہری علاقوں میں آلودگی اب بھی ایک بڑا چیلنج بنی ہوئی ہے۔