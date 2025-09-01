دبئی ڈیوٹی فری کی اگست میں ریکارڈ توڑ فروخت، یومیہ اوسط 20.8 ملین درہم سے تجاوز کر گئی

دبئی، یکم ستمبر 2025 (وام)--دبئی ڈیوٹی فری نے اگست 2025 کے دوران ریکارڈ ساز فروخت کرتے ہوئے 646.23 ملین درہم (تقریباً 177 ملین امریکی ڈالر) کی آمدنی حاصل کی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 15 فیصد اور اگست 2018 میں قائم ہونے والے سابقہ ریکارڈ سے 10 فیصد زیادہ رہی۔
تفصیلات کے مطابق اگست کے مہینے میں یومیہ اوسط فروخت 20.8 ملین درہم رہی، جب کہ اندازاً روزانہ 2 لاکھ 75 ہزار مسافروں نے ایئرپورٹ کا رخ کیا۔ نہ صرف ہر مسافر کی فی کس خریداری میں اضافہ دیکھنے میں آیا بلکہ گزشتہ سال کے مقابلے میں مسافروں کی خریداری کی شرح بھی بلند رہی۔
ڈیوٹی فری حکام کے مطابق سال 2025 کے آغاز سے اب تک کی مجموعی فروخت 5.4 ارب درہم تک پہنچ چکی ہے، جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 6.93 فیصد زائد ہے۔
فروخت کے لحاظ سے سب سے نمایاں زمرے چاکلیٹ و مٹھائیاں، سونا، خوشبوئیں، سگریٹ اور تمباکو رہے، جب کہ DDF کی لگژری بوتیکس نے بھی شاندار کارکردگی دکھائی — جہاں نہ صرف روزانہ ہونے والی خریداریوں کی تعداد بڑھی بلکہ فی خریداری اوسط رقم میں بھی اضافہ ہوا۔
تمام بڑے تجارتی حصوں میں گزشتہ سال کے مقابلے میں غیر معمولی بہتری دیکھی گئی، جسے انتظامیہ نے ایک مثبت اشاریہ قرار دیا ہے۔ حکام نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس ماہ کنکورس اے میں معروف بین الاقوامی برانڈز "لوئی وٹاں" اور "کارٹیئر" کی نئی بوتیکس کھولی جا رہی ہیں۔