غزہ میں اماراتی فیلڈ اسپتال کا عالمی ادارۂ صحت کے وفد کا دورہ، فلسطینی صحت کے شعبے میں کردار کو سراہا گیا

غزہ، یکم ستمبر 2025 (وام)--غزہ میں جاری انسانی بحران کے دوران صحت کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کی غرض سے عالمی ادارۂ صحت (ڈبلیو ایچ او) کے ایک وفد نے متحدہ عرب امارات کے فیلڈ اسپتال کا دورہ کیا۔
اس وفد کی قیادت غزہ میں تعینات ایمرجنسی میڈیکل ٹیم کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر لوکا پیگوزی نے کی، جنہوں نے اسپتال میں زخمیوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات اور دستیاب علاج معالجے کی گنجائش کا تفصیلی جائزہ لیا۔
دورے کے دوران وفد نے امارات کے اس اسپتال کو بحران زدہ علاقوں میں ہنگامی انسانی امداد کے حوالے سے ایک مؤثر اور کامیاب ماڈل قرار دیا، اور اس کے فعال کردار کی کھل کر تحسین کی۔
امارات نے اپنے جاری تعاون کے تسلسل میں ڈبلیو ایچ او کے ساتھ اشتراک کرتے ہوئے غزہ کے اسپتالوں کے لیے ادویات اور مختلف طبی سامان پر مشتمل ایک نیا امدادی قافلہ بھی روانہ کیا، جس کا مقصد صحت کے نظام کو مضبوط بنانا اور فوری طبی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔
یاد رہے کہ تقریباً تین ہفتے قبل 'آپریشن الفارس الشهم 3' کے تحت بھی امارات نے دو طبی قافلے غزہ روانہ کیے تھے، جب کہ ایک اور قافلہ براہِ راست اسپتالوں تک پہنچایا گیا تھا۔
اماراتی حکام کا کہنا ہے کہ فلسطینی صحت کے شعبے کو تقویت دینا ان کے انسانی امدادی مشن کا مستقل اور اولین حصہ ہے، اور اس عزم کی تکمیل کے لیے امارات ہر ممکن اقدامات اٹھا رہا ہے تاکہ غزہ کے مریضوں کو بروقت طبی امداد فراہم کی جا سکے۔